Dramatické VIDEÁ zo Zlína desivo pripomínajú povedomé zábery z New Yorku: Budova išla k zemi voľným pádom!

ZLÍN - V sklade zlínskej obuvníckej firmy Vasky v bývalom baťovskom priemyselnom areáli v centre Zlína, ktorý dnes ráno začal horieť, bolo zhruba 75.000 párov obuvi, oblečenia i doplnkov značiek Vasky a Botas v predajnej hodnote 150 až 180 miliónov českých korún. Ide o jediný centrálny sklad firmy Vasky. Jediné topánky, ktoré zostali, sú na predajniach, povedal dnes majiteľ a zakladateľ spoločnosti Václav Staněk. Na instagrame uviedol, že firma by bola vďačná za to, keby si ľudia zakúpili darčekové poukazy. Spoločnosť je podľa neho poistená. Výroba sa nachádza inde. Približne polovica budovy sa po poludní zrútila.
Aktualizované 18:29
Najnovšie zábery zo Zlína už ukazujú aj priamy kolaps jednej časti budovy. Ľudia pritom v šoku reagujú na celú skazu.
POZOR, vo videách padajú vulgarizmy!
Zasahuje 290 hasičů, 75 ks techniky, dva vrtulníky.— venkovankaJanka (@j_fajk) July 9, 2026
Zlín. pic.twitter.com/EomQL3ARzi
Ľudia celý incident hodnotia ako "šialený". Niektorým to dokonca pripomenulo mrazivé zábery z New Yorku zo začiatku milénia, kedy v Manhattane padli ikonické dvojičky, známe ako WTC po útoku teroristov. Svedčí o tom aj fakt, že niektorí užívatelia na sociálnej sieti X túto smutnú udalosť označili aj ako "moravský ground zero" či "zlínsky 9/11", odkazujúci na čierny 11. september 2001.
Je to naprosto šílené pic.twitter.com/kPD5zKh4Ut— Luděk Hubáček (@HubacekLudek) July 9, 2026
"V našich predajniach môže byť topánok za približne 30 miliónov korún. Sú to teraz jediné topánky, ktoré máme. Je to veľká rana," povedal Staněk. "Prišli sme takmer o všetko a stojíme pred tou najťažšou skúškou v histórii Vasiek," uviedol na sociálnej sieti. V sklade boli topánky vyrobené v Česku a na Slovensku, požiar dočasne ovplyvní expedíciu objednávok. "Našich zákazníkov sa budeme snažiť priebežne informovať o ďalšom postupe i termínoch dodania objednávok," uviedol Staněk.
Na sociálnej sieti vyzval na zakúpenie darčekových poukazov. "Ak ste plánovali u nás niektoré Botasky alebo Vasky nakúpiť, budeme vďační, keď si u nás kúpite darčekový poukaz práve teraz. Nasledujúce dni, týždne, mesiace, možno aj roky pre nás budú náročné, vaša podpora v týchto ťažkých momentoch je pre nás všetkých," uviedol. Obuv firma vyrába inde. "Výroba ide naplno, avšak naše kapacity sú 10.000 až 12.000 párov mesačne. Prišli sme o 75.000 párov, takže dohnať to bude veľmi ťažké," uviedol konateľ.
Podľa dostupných informácií sú všetci zamestnanci v poriadku. Hasiči požiar stále likvidujú. "Prišli sme kvôli požiaru nášho skladu takmer o všetko. Bolí to. Nebudeme klamať, nie je to pre nás jednoduchá situácia, ale snažíme sa držať hlavu hore," uviedol Staněk.
Hasiči požívajú aj výškovú techniku
V sklade obuvi začalo podľa polície horieť dnes pred 8.30 h. Oheň sa postupne rozšíril aj do ďalších poschodí budovy a na strechu. Ide o budovu, ktorá bola vybudovaná na prelome 40. a 50. rokov ako centrálny sklad obuvi. Hasiči s policajtmi evakuovali z deviateho poschodia, kde zrejme začalo horieť, asi stovku ľudí. Neskôr boli evakuovaní ľudia tiež z ďalších budov v okolí.
Hasiči pri likvidácii požiaru využívajú výškovú techniku. Bambivak, z ktorého vypúšťa na požiarisko vodu posádka vrtuľníka, má objem 900 litrov. Príčinu vzniku požiaru budú zisťovať policajti s vyšetrovateľmi hasičov. Hasiči odporučili obyvateľom v kilometrovom okruhu od horiacej budovy, aby nevetrali. K požiaru vycestovalo chemické laboratórium, ktoré bude merať množstvo škodlivín v ovzduší.
Dnešný požiar vznikol v budove spoločnosti Cream. Firme patril aj objekt, kde horelo v januári 2013. Išlo o požiar skladu elektroniky v bývalom priemyselnom areáli Svitu. Kvôli ohňu v sedemposchodovej budove bolo vtedy nasadených 40 jednotiek profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Neskôr bolo rozhodnuté o zbúraní objektu. Budovu využívala spoločnosť HP Tronic Zlín ako sklad elektroniky. Požiar zničil spotrebiče za 210 miliónov korún, informoval vtedy hovorca spoločnosti HP Tronic Zlín Bohuslav Komín.
Firma Vasky si tento rok vo februári pripomenula desať rokov od založenia. Obrat firmy vlani predstavoval okolo 300 miliónov korún. Išlo o 200.000 produktov, z toho okolo 150.000 topánok. Firma okrem topánok vyrába napríklad kožené peňaženky, pásky či kľúčenky. Pred tromi rokmi kúpila značku Botas.