Šaško rokuje s expertmi OECD: Chystajú sa veľké zmeny v slovenskom zdravotníctve

PARÍŽ - Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško dlhodobo rokuje s vedením Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva a v stredu vystúpil aj na fóre OECD v Paríži. Cieľom komunikácie v rámci OECD je prevziať to, čo v iných krajinách reálne funguje a doma to premeniť na lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta i kvalitnejšie podmienky pre zdravotníckych pracovníkov. Vo štvrtok o tom TASR informoval komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva SR.
„Pri reformách, ktoré ovplyvnia zdravie každého jedného Slováka, sa nemôžeme spoliehať na dohady. S najlepšími ekonómami a odborníkmi na zdravotníctvo na svete priamo komunikujeme o tom, čo funguje a čo nie,“ povedal Šaško. „Slovenské zdravotníctvo nemôže byť ostrovom samým pre seba. Reformy staviame na tvrdých dátach a na overených riešeniach, nie na politických sľuboch,“ poznamenal minister.
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Ešte v máji minulého roka otvoril Šaško s generálnym tajomníkom OECD Mathiasom Cormannom témy centrálneho obstarávania, auditu nemocníc, umelej inteligencie (AI) v zdravotníctve i merania výkonnosti zdravotného systému. Podľa MZ SR je spolupráca s OECD systematická a je to jeden z efektívnych spôsobov, ako sa dostať k špičkovým poznatkom a skúsenostiam, ktoré potom doma priamo pocíti slovenský pacient a zdravotník.
Výstupy tejto spolupráce
Výstupy tejto spolupráce sú podľa MZ SR viditeľné už v súčasnosti. Slovensko má vlastný rámec merania výkonnosti zdravotného systému (HSPA) – nástroj, ktorý ukazuje, kde starostlivosť funguje – s 18 doménami a 110 konkrétnymi ukazovateľmi. „Prejavili sme záujem o zapojenie do medzinárodného prieskumu skúseností a spokojnosti pacientov (PaRIS), pracujeme na projektoch liekovej politiky a na spoločnom projekte OECD o efektívnejšom poskytovaní starostlivosti, ktorého súčasťou má byť práve odborné stretnutie medzinárodných expertov v Bratislave,“ uviedlo ministerstvo.
V rámci návštevy minister diskutoval aj v paneli OECD o využití AI v službách pre ženy o tom, ako môže AI posilniť postavenie žien vo verejnom sektore. Táto téma je pre slovenské zdravotníctvo dôležitá, nakoľko ženy tvoria väčšinu zdravotníckych pracovníkov. Popri panelovej diskusii rokoval minister tiež s hlavným ekonómom OECD Stefanom Scarpettom o dopadoch štrukturálnych zmien v zdravotníctve a ich vplyve na udržateľnosť verejných financií. „OECD je pre Slovensko obrovská výhoda – máme prístup ku skúsenostiam 38 krajín a k odborníkom, ktorých rady premieňame na lepšie a odvážnejšie riešenia pre našich pacientov. Toto know-how nakoniec pracuje doma, na Slovensku. V tomto dialógu budeme pokračovať,“ zdôraznil Šaško.