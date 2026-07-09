Smutná správa: Po vážnych zdravotných problémoch zomrela speváčka Bonnie Tyler

PORTUGALSKO - Zomrela legednárna speváčka Bonnie Tyler. V poslednom období ju trápili vážne zdravotné ťažkosti.
V 75 rokoch v portugalskej nemocnici zomrela waleská speváčka Bonnie Tyler, informuje BBC s odvolaním sa na speváčkinu rodinu. Tyler na konci apríla v portugalskom meste Faro podstúpila akútnu operáciu čriev. Po zákroku sa jej stav zhoršil a lekári ju uviedli do umelého spánku, z ktorého sa prebrala v polovici júna. Doteraz bola jednotke intenzívnej starostlivosti.
Legendárna speváčka po 5 týždňoch v kóme: Už je pri vedomí... Jej stav je stále vážny!
Tyler dobýjala hitparády predovšetkým v 70. a 80. rokoch uplynulého storočia. K jej najslávnejším hitom patrili piesne Islands alebo It's a Heartache. Jej nezameniteľný hlas a najväčšie hity budú naďalej znieť z rádií a pripomínať výnimočnú umeleckú stopu, ktorú po sebe zanechala. Posledný potlesk si tentoraz vyslúži už na inom mieste. Česť jej pamiatke.