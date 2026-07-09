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Z Kotlebu je odrazu zázračný realitný developer: Skúpil byty za milión a ŽIADNA hypotéka! Kde na to naškrabal?

Kotleba má odrazu vo vlastníctve množstvo bytov za milión. Zobraziť galériu (2)
Kotleba má odrazu vo vlastníctve množstvo bytov za milión. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák, gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BANSKÁ BYSTRICA - Ešte nedávno to bol politik, ktorý so svojou stranou ĽSNS atakoval druhé najsilnejšie miesta v prieskumoch verejnej mienky, no dnes sa zdá, že má úplne iné ciele. Marian Kotleba má po niekoľkých rokoch odrazu vo vlastníctve množstvo bytov do hodnoty milión eur. Získal ich dokonca bez hypotéky a ide o sumu, ktorú by si reálne nemohol našetriť. Aj keď sa na sociálnych sieťach stále angažuje, vo vysokej politike ho už od roku 2022 nevidíme. V minulosti bol aj županom Banskobystrického kraja.

Aktuality.sk rozobrali realitnú "schému", ktorej súčasťou je samotný Kotleba.

Portál tvrdí, že kedysi vrcholový opozičný politik si len v priebehu asi dvoch rokov kúpil viacero bytov za viac ako 900-tisíc eur. Majiteľom bytov sa mal dokonca stať bez hypotéky, pričom pôvod peňazí nie je objasnený. Kotleba sa pritom vo voľnom čase prezentuje pri bežných činnostiach až vidieckého a rurálneho typu. Jazdieva na traktore či autobuse, alebo sa stará o dobytok a hydinu v okolí domu. Málokto by teda tušil, že za týmto rúškom vidieckého života sa rodí developerský sen.

Z Kotlebu je odrazu
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: TASR/Jaroslav Krošlák)

Kotleba si za byty platil z vlastného vrecka, pričom v jednom prípade dokonca využil aj trik. Kotleba bol pritom v parlamentnej politike od roku 2016 do 2022, kedy prišiel aj o poslanecký mandát po tom, ako ho Najvyšší súd odsúdil za sympatizovanie s neonacizmom. Ľudová strana Naše Slovensko po tomto incidente smerovala prudko dolu, a to aj po tom, čo sa od nej odštiepila nová strana Republika, ktorá je tvorená bývalými členmi ĽSNS.

Otázkou dňa teda bolo aj to, z čoho Kotleba po nútenom odchode z parlamentu vlastne žije. Kotlebovi plynuli na účet isté finančné prostriedky zo strany, ktorá ich získala za predchádzajúce voľby 2016 a 2020. Milan Uhrík (terajší šéf Republiky, pozn.red.) sa neskôr nechal počuť, že malo ísť o sumu do 2000 eur.

Začalo to trojizbákom v Banskej Štiavnici

Ešte v roku 2022 začal portál informovať o tom, že strana kúpila za vlastné peniaze väčší trojizbový byt v Banskej Štiavnici. Išlo o 123-tisíc eur. Byt mal byť pre "maloletého Jakubka". Išlo vraj o syna nebohého poslanca Ondreja Bindera, ktorý tragicky zomrel ešte v roku 2016, krátko po voľbách.

Teraz sa ukazuje, že tento byt od strany odkúpil samotný Kotleba. Tentokrát Kotleba uhradil len 75-tisíc a zvyšných vyše 67-tisíc mal uhradiť cez splátky. Strana pritom podľa účtovných uzávierok naďalej niekomu vypláca mzdu. Potvrdené to síce nie je, ale predpoklad je, že je to práve Kotleba. "Prenajíma to. Má tam dve podnájomníčky, jedna teraz, tuším, odchádza," povedala nemenovaná pani pred bytovkou novinárom Aktualít. Ide tak o rozpor, či ide o skutočnú pomoc Jakubkovi.

Realitný "ošiaľ" u Kotlebu vypukol v roku 2025

Po tomto byte nastal v roku 2025 u Kotlebu akýsi realitný boom. Najskôr nadobudol v januári vlastníctvo bytu v Banskej Bystrici v časti Sásová za 170-tisíc, vo februári sa mu do rúk dostal byt vo Zvolene za 150-tisíc, v júli ďalší byt v Sásovej za 180-tisíc, byt za 130-tisíc vo Zvolene a ďalší nákup pribudol aj v roku 2026. Konkrétne v januári tretí v Sásovej za 220-tisíc eur.

Portál tiež zistil vlastníctvo pozemkov za 140-tisíc v Krupine z roku 2017 a známy dom v Sásovej za 229-tisíc eur z roku 2016. Malo ísť o akési sídlo kotlebovcov. V tom čase sa špekulovalo, či Kotleba vo vile aj prebýva. Dnes na dvore domu parkuje spomínaný autobus, z ktorého sa na sociálnych sieťach prihovára fanúšikom.

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Kotleba si na tento účel zriadil spoločnosti UbytovanieMK1 a UbytovanieMK2. Založil ich v roku 2025. Šokujúce však je, že pri týchto sumách nie je ani v jednom z bytov záložné právo banky. Kúpa tak bola financovaná po vlastnej osi z vlastných zdrojov. Pritom ide o sumu cez 900-tisíc eur. Predseda ĽSNS by takú sumu z 2-tisícov mesačne od strany zrejme nezarobil.

Kotleba na otázky portálu o tom, ako financoval kúpu týchto bytov neodpovedal a mal vypnutý mobil.

Viac o téme: HypotékaRealityPolitikĽSNSMarian KotlebaĽudová strana Naše SlovenskoBytyKúpa
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