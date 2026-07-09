MIMORIADNE nešťastie pri Trnave: Chlapcovi (11) pred tvárou vybuchla Babeta, popálený leží v nemocnici!

ZELENEČ - Mimoriadna nehoda, ktorá sa mohla skončiť tragédiou, sa odohrala v Zelenči pri Trnave. Chlapec sa tam mal hrať so známym mopedom značky Babeta. Pri pohybovaní sa pri nádrži malo dôjsť k explózii a skončil s popáleninami v nemocnici.
Na incident upozornil portál televízie tnlive.sk. 11-ročný chlapec sa mal hrať pri známom dvojkolesovom stroji, keď sa vraj náhle pozrel do nádrže. Tá zrazu vybuchla.
Chlapca po tom, čo Babeta vzplanula, previezli do ružinovskej nemocnice. To, že chlapec sa mal do nádrže len pozrieť a tá mala vybuchnúť, ešte nie je overené a televízia pracuje s viacerými verziami a zisťuje ďalšie okolnosti.
"Krátko po 20:00 hodine sme prijali volanie na tiesňovú linku 155 so žiadosťou o pomoc pre popálené dieťa. Vyslaní záchranári ho ošetrili a previezli do nemocnice. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o maloletú osobu, viac detailov nemôžeme poskytnúť," povedala televízii Alena Krčová z Operačného strediska ZZS SR.
Na mieste dokonca zasahovali aj dobrovoľní hasiči z miestneho zboru v obci.