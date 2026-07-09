AKTUÁLNE Do Hniezda záchrany žilinskej nemocnice umiestnili novorodenca! Malý Ivan sa má dobre

ŽILINA - Do Hniezda záchrany Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina v stredu (8. 7.) popoludní niekto umiestnil novorodenca. Chlapček Ivan váži 3600 gramov a meria 50 centimetrov. Do hniezda ho vložili 24 hodín až tri dni po pôrode. Informovala hovorkyňa FNsP Žilina Zuzana Fialová.
„Zdravotný stav chlapčeka je dobrý. Urobili sme základné vyšetrenia a ďalšie ho ešte čakajú,“ informovala primárka Oddelenia neonatológie FNsP Žilina Zuzana Pažická. Kolektív neonatologického oddelenia dal chlapčekovi meno, ktoré bolo v kalendári v deň jeho nájdenia.
Ide v poradí deviate bábätko
„Malý Ivanko je v poradí deviate bábätko, ktoré bolo nájdené v žilinskom Hniezde záchrany. Posledným dieťatkom bola v roku 2017 Romanka. Hniezdo záchrany vzniklo 15. decembra 2004,“ dodala Fialová.