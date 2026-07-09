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Aplikácia Cyril za 24 miliónov? SaS hovorí o fiasku a zbytočne vyhodených peniazoch

Marián Viskupič
Marián Viskupič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Opozičná SaS poukázala na problémy so zavádzaním a prevádzkou aplikácie Cyril, ktorá má umožniť cestovať na Slovensku na jeden lístok viacerými druhmi verejnej dopravy. Podľa strany ide o neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. SaS zároveň upozornila na meškanie so záväzkom zabezpečiť tarifnú integráciu v samosprávnych krajoch v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

„Ministerstvo dopravy sa zaviazalo k dôležitému míľniku - do konca júna 2026 malo zabezpečiť tarifnú integráciu v šiestich samosprávnych krajoch. Tento termín už uplynul,“ povedal vo štvrtok na tlačovej besede poslanec parlamentu Marián Viskupič (SaS). Rezort dopravy podľa neho síce dodal aplikáciu, no prvé dni bola absolútne nefunkčná a bude stáť spolu 24 miliónov eur. „Aby som bol presný, 12 miliónov stál vývoj a ďalších 12 miliónov bude stáť rozvoj, údržba, servis po dobu najbližších piatich rokov,“ uviedol Viskupič.

archívne video

Vyjadrenie SaS na predstavené “prorastové” opatrenia (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Plán obnovy neznamená podľa neho darované milióny, ale tvrdé a jasné reformy. „Slovensko totiž vždy dostane peniaze z Bruselu až vtedy, keď sa reformy skutočne splnia. Ak ich nesplníme, alebo ak krajina iba predstiera, tak jednoducho tieto milióny neuvidíme,“ upozornil Viskupič. Podľa poslanca nie je jasné, čo ministerstvo dopravy splnilo, v ktorých krajoch aplikácia reálne funguje a aké nové pravidlá platia pre cestujúcich. „Odpovede bohužiaľ nemáme, pretože ich ministerstvo dopravy tají,“ podotkol.

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