Milióny eur zmenili nemocnicu na nepoznanie: Hotová je prvá etapa obnovy

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - Vynovené vnútorné priestory s vybavením vrátane izieb pre pacientov pribudli v Nemocnici s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci. Ide o súčasť celkovej rekonštrukcie nemocnice za milióny eur cez Plán obnovy. O slávnostnom odovzdaní prvej fázy rekonštrukcie v piatok informovali predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši, minister zdravotníctva Kamil Šaško (obaja Hlas-SD) a vedenie nemocnice.
Šéf parlamentu pripomenul, že v minulosti bolo otázkou ďalšie fungovanie nemocnice a potrebných financií na jej modernizáciu. „Dnes môžeme byť pri otvorení jednej z častí komplexnej rekonštrukcie, ktorá má hodnotu viac ako päť miliónov eur a je to z Plánu obnovy, pretože som presvedčený, že tento región si to zaslúži,“ povedal Raši. Vyzdvihol tiež, že sa podarilo v nemocnici zachovať pôrodnicu, ktorej v minulosti hrozilo zrušenie. Kvalitne vybavená moderná nemocnica je podľa neho stabilizujúcim prvkom v tomto špecifickom prihraničnom regióne a atraktívnou pre príchod ďalších lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
Minister Šaško poukázal na to, že nemocnica má spádovú oblasť, ktorá prevyšuje 60.000 ľudí. Ocenil nájdenie potrebných investícií a realizáciu obnovy. „Podstatné je, že pre zdravotníkov, pacientov a ľudí z Kráľovského Chlmca a okolia sa podaril tento naozaj významný míľnik,“ povedal. Zrekonštruované izby s vybavením zahŕňajú 107 lôžok, ktoré má nemocnica pre pacientov. „Pacientom to prináša komfort, sú tu dvojposteľové izby, ktoré majú vlastné sociálne zariadenie, sprchu, toalety, umývadlo. Izby majú vlastnú vzduchotechniku, podlahové kúrenie,“ priblížila pre TASR za nemocnicu námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Judita Chachaľaková.
Súčasťou komplexnej rekonštrukcie monobloku nemocnice je obnova strechy, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, ako aj rekonštrukcia interiéru pavilónov na dvoch poschodiach vrátane chirurgického a interného oddelenia. Práce prebiehajú za plnej prevádzky nemocnice. V realizácii sú ďalšie fázy obnovy vrátane vybudovania urgentu prvého typu, ale aj vonkajšieho parku.