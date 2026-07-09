Vydával sa za študenta, no mal byť ruským špiónom: Brazília rozhodla o jeho vyhostení

BRAZÍLIA - Brazília vyhostí ruského občana, ktorého Spojené štáty obviňujú zo špionáže a v Rusku zase čelí obvineniam z obchodovania s drogami, píše správa agentúry AFP.
Sergej Vladimirovič Čerkasov je vo väzbe od roku 2022. Jeho vydanie žiadajú tak Spojené štáty pre obvinenia zo špionáže, ako aj Rusko pre obvineniam z obchodovania s drogami. Pondelňajšie rozhodnutie brazílskej vlády neuvádza, do ktorej krajiny by mal byť 40-ročný Čerkasov vydaný.
Rusa zatkli v roku 2022 v Holandsku
Rusa zatkli v roku 2022 v Holandsku, kde sa vydával za brazílskeho magisterského študenta. Tamojšia polícia sa domnievala, že bol agentom ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU a snažil sa infiltrovať do Medzinárodného trestného súdu v Haagu, aby ovplyvnil prípady súvisiace s vojnovými zločinmi na Ukrajine.
Čerkasova deportovali do Brazílie, kde ho v roku 2022 odsúdili na 15 rokov väzenia za falšovanie identity. Rusko požiadalo o jeho vydanie v rovnakom roku. Spojené štáty obvinili Čerkasova o rok neskôr za údajnú špionáž počas toho, ako študoval v rokoch 2018 a 2020 na univerzite vo Washingtone, a požiadali Brazíliu o jeho vydanie. Čerkasov sa podľa amerických úradov vydával za študenta, aby zhromažďoval informácie o občanoch USA, ktoré potom odovzdával svojim ruským nadriadeným.