Milióny žien užívajú túto liečbu počas menopauzy: Nová štúdia naznačuje nižšie riziko rakoviny žalúdka

LONDÝN – Hormonálna substitučná liečba (HRT), ktorú využívajú milióny žien na zmiernenie príznakov menopauzy, môže prinášať aj ďalší zdravotný benefit. Vedci zistili, že ženy užívajúce HRT mali až o 30 percent nižšie riziko vzniku rakoviny žalúdka a pažeráka. Odborníci však upozorňujú, že výsledky zatiaľ nemenia súčasné odporúčania pre liečbu menopauzy.
Hormonálna substitučná liečba (HRT) patrí medzi najčastejšie používané spôsoby zmierňovania príznakov menopauzy, ako sú návaly tepla, nočné potenie či výkyvy nálad. Nová rozsiahla škandinávska štúdia naznačuje, že by mohla mať aj ďalší pozitívny účinok – znižovať riziko vzniku niektorých druhov rakoviny tráviaceho traktu, píše The Sun.
Výskum realizovali vedci z Karolinska Institutet vo Švédsku. Analyzovali údaje z národných registrov Dánska, Fínska, Islandu, Nórska a Švédska z rokov 1994 až 2020. Do štúdie zaradili viac ako 19-tisíc žien s rakovinou pažeráka alebo žalúdka a ich výsledky porovnali s približne 195-tisíc ženami bez onkologického ochorenia.
Výsledky ukázali, že ženy užívajúce hormonálnu substitučnú liečbu mali približne o 30 percent nižšie riziko vzniku rakoviny žalúdka a pažeráka v porovnaní so ženami, ktoré HRT neužívali. Najvýraznejší ochranný účinok vedci zaznamenali pri adenokarcinóme pažeráka, ktorý patrí medzi najčastejšie typy rakoviny pažeráka. Ochrana bola zároveň výraznejšia u žien, ktoré užívali kombinovanú liečbu estrogénom a gestagénom vo forme tabliet.
Podľa hlavnej autorky výskumu Victorie Wocalewskej ide o jednu z najväčších štúdií, ktorá podporuje hypotézu, že ženské hormóny môžu zohrávať ochrannú úlohu pri vzniku nádorov hornej časti tráviaceho traktu. Vedci predpokladajú, že pokles hladiny estrogénu po menopauze môže byť jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú vznik týchto ochorení.
Odborníci však upozorňujú, že výsledky neznamenajú, že by ženy mali začať užívať HRT výlučne ako prevenciu rakoviny. Hormonálna liečba má totiž aj svoje riziká. Predchádzajúce výskumy ukázali, že môže mierne zvyšovať pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka, sliznice maternice či vaječníkov. Rozhodnutie o jej nasadení by preto malo vždy vzniknúť po konzultácii s lekárom a individuálnom zhodnotení prínosov a rizík.
Britský National Institute for Health and Care Excellence (NICE) naďalej odporúča HRT ženám s výraznými príznakmi menopauzy. Zdôrazňuje však, že pacientky by mali byť ešte pred začiatkom liečby podrobne informované o jej výhodách aj možných rizikách.
Vedci plánujú vo výskume pokračovať. Chcú lepšie pochopiť mechanizmy, ktorými estrogén ovplyvňuje vznik nádorov tráviaceho traktu, a zistiť, či by tieto poznatky mohli v budúcnosti pomôcť pri prevencii alebo skoršom odhaľovaní rakoviny žalúdka a pažeráka.