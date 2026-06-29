Pondelok29. jún 2026, meniny má Peter, Pavol, Petra, zajtra Melánia

Kultúra ďakuje darcom krvi: Dobrovoľní darcovia získajú zľavy a voľné vstupy do kultúrnych inštitúcií

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: culture.gov.sk)
© Zoznam/red © Zoznam/red

Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo zdravotníctva SR podpísali v pondelok 29. júna 2026 v Slovenskej národnej galérii Memorandum o spolupráci na podporu dobrovoľného darcovstva krvi. Cieľom iniciatívy je vyjadriť úctu a poďakovanie dobrovoľným darcom krvi za ich nezištnú pomoc pri záchrane ľudských životov a zároveň posilniť povedomie verejnosti o význame darcovstva krvi. Súčasťou iniciatívy budú od 1. júla 2026 zľavy a bezplatné vstupy do vybraných kultúrnych inštitúcií.

Memorandum podpísali ministerka kultúry Slovenskej republiky Martina Šimkovičová a minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kamil Šaško za účasti riaditeľa Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky Ivana Oleára.

Kultúra ďakuje darcom krvi:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: culture.gov.sk)

Podpísané memorandum vytvára rámec dlhodobej spolupráce rezortov kultúry a zdravotníctva pri podpore dobrovoľného darcovstva krvi. Prostredníctvom kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR chcú oba rezorty vyjadriť spoločenské uznanie držiteľom Medaily Jána Kňazovického, Jánskeho zlatej plakety a Jánskeho diamantovej plakety. Zároveň chcú motivovať ďalších ľudí, aby sa stali dobrovoľnými darcami krvi.

„Podpísaným memorandom sme spojili dve oblasti, ktoré slúžia človeku a verejnému dobru – zdravotníctvo a kultúru. Dobrovoľní darcovia krvi si zaslúžia nielen naše poďakovanie, ale aj viditeľné spoločenské uznanie. Verím, že aj kultúrne inštitúcie prispejú k tomu, aby sa darcovstvo krvi stalo ešte prirodzenejšou súčasťou našej spoločnosti a motivovalo ďalších ľudí pomáhať,“ uviedla ministerka kultúry Slovenskej republiky Martina Šimkovičová.

Kultúra ďakuje darcom krvi:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: culture.gov.sk)

Do iniciatívy sa od 1. júla 2026 zapoja viaceré organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR vrátane Slovenskej národnej galérie, Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej knižnice, BIBIANY – Medzinárodného domu umenia pre deti, Slovenského technického múzea, Slovenskej ústrednej hvezdárne, štátnych vedeckých knižníc a Univerzitnej knižnice v Bratislave. Postupne sa budú pripájať aj ďalšie kultúrne inštitúcie rezortu.

Kultúra ďakuje darcom krvi:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: culture.gov.sk)

Memorandum zároveň vytvára priestor na spoločné informačné a osvetové aktivity zamerané na podporu dobrovoľného darcovstva krvi a zvyšovanie povedomia verejnosti o jeho nenahraditeľnom význame. Podrobné informácie o podmienkach uplatnenia zliav, bezplatných vstupov a zozname zapojených kultúrnych inštitúcií budú od 1. júla 2026 dostupné na webových stránkach Ministerstva kultúry SR, Ministerstva zdravotníctva SR a zapojených organizácií.

Viac o téme: KultúraDarovanie krviZdravotnictvo
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ak môžete, darujte krv:
Ak môžete, darujte krv: Zásoby TÝCHTO krvných skupín sú hraničné
Domáce
Darovala dcére obličku v
Darovala dcére obličku v kuchyni pri káve: Doc. MUDr. Ján Breza ml., PhD. a pacientka Katka o „milosrdnej smrti“ a živote po transplantácii
Dobre vedieť
Peter Kotlár
Iniciatíva Lekári nahlas vyzýva premiéra: Má odvolať Kotlára z funkcie
Domáce
Jesse Eisenberg
Šokujúci krok hollywoodskeho herca: Daruje obličku cudziemu človeku!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mórová je 1. dámou Piešťanských zábalov: V lete zbalí kufre a ide do sveta! Nebude sama
Mórová je 1. dámou Piešťanských zábalov: V lete zbalí kufre a ide do sveta! Nebude sama
Prominenti
Bekim ide s dcérkou dole schodmi
Bekim ide s dcérkou dole schodmi
Prominenti
Narodeninové video Jasminy Alagič so synčekom
Narodeninové video Jasminy Alagič so synčekom
Prominenti

Domáce správy

Kultúra ďakuje darcom krvi:
Kultúra ďakuje darcom krvi: Dobrovoľní darcovia získajú zľavy a voľné vstupy do kultúrnych inštitúcií
Domáce
Susko po vražde ženy
Susko po vražde ženy v Gelnici tvrdí, že systém je nastavený dobre: Opozícia hovorí o zlyhaní
Domáce
Pohľad na jadrovú elektráreň
Na Slovensku začalo zavážanie paliva do nového bloku elektrárne Mochovce
Domáce
Vodička (33) z okresu Sabinov nafúkala takmer 1,6 promile – po nehode skončila v cele
Vodička (33) z okresu Sabinov nafúkala takmer 1,6 promile – po nehode skončila v cele
Prešov

Zahraničné

Vo Venezuele sú nezvestné
Horor vo Venezuele: Situácia je katastrofálna! Z trosiek domov sa už šíri mŕtvolný zápach
Zahraničné
Neďaleko Stonehenge archeológovia objavili
Neďaleko Stonehenge archeológovia objavili jeho staršiu malú verziu
dromedar.sk
Zničenú Venezuelu zasiahlo ďalšie
Zničenú Venezuelu zasiahlo ďalšie zemetrasenie: Seizmológovia varujú pred ďalšími otrasmi
Zahraničné
Fatálne následky horúčav: Francúzi
Fatálne následky horúčav: Francúzi už nemajú kde dávať telá! Márnice v Paríži sú preplnené
Zahraničné

Prominenti

Diana Mórová
Mórová je prvou dámou Piešťanských zábalov: V lete zbalí kufre a ide do sveta! Nebude sama
Domáci prominenti
Filmový svet v smútku:
Filmový svet v smútku: Zomrela komediálna herečka... Podľahla rakovine
Zahraniční prominenti
Čierny deň pre umelecký
Čierny deň pre umelecký svet: Zomrel známy slovenský herec
Domáci prominenti
Legendárny Viky Cabadaj odhalil
Legendárny Viky Cabadaj odhalil pikantné tajomstvo: Fíha, TOTO mu jeho mladá žabka toleruje!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ozempic mení viac než
Ozempic mení viac než len váhu: Pacienti hlásia zvláštny vedľajší účinok, ktorý vedcov prekvapil
Zaujímavosti
Budúcnosť zdravotníctva JE TU!
Budúcnosť zdravotníctva JE TU! V nemocnici víta pacientov robot s výrazným obočím a obratnými rukami
Zaujímavosti
Sláva nelieči vnútorné zranenia,
Sláva nelieči vnútorné zranenia, tvrdí známa terapeutka: Najviac po nej túžia práve títo ľudia
Zaujímavosti
Ozempic mení viac než
Ozempic mení viac než len váhu: Pacienti hlásia zvláštny vedľajší účinok, ktorý vedcov prekvapil
Zaujímavosti

Dobré správy

Nečakané problémy na dovolenke?
Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín
dromedar.sk
Ženy menia spôsob opaľovania:
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
feminity.sk
Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk
Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste len unavení? Odborníčka varuje pred príznakmi, ktoré Slováci často ignorujú
vysetrenie.sk

Ekonomika

Rýchlovlaky cez Slovensko sú opäť v hre: Péter Magyar otvoril zamrznutý megaprojekt za miliardy!
Rýchlovlaky cez Slovensko sú opäť v hre: Péter Magyar otvoril zamrznutý megaprojekt za miliardy!
Tisíce Slovákov si polepšia: Viaceré dávky a príspevky sa už čoskoro zvýšia, pozrite si prehľad!
Tisíce Slovákov si polepšia: Viaceré dávky a príspevky sa už čoskoro zvýšia, pozrite si prehľad!
Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!

Šport

Takýto prípad nemá obdobu: Slaviu Praha vyšetruje ministerstvo, hrozí jej nevídaný trest
Takýto prípad nemá obdobu: Slaviu Praha vyšetruje ministerstvo, hrozí jej nevídaný trest
Chance liga
FK Crvena Zvezda Belehrad – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z prípravného zápasu
FK Crvena Zvezda Belehrad – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z prípravného zápasu
Slovensko
MS VO FUTBALE 2026 Sklamanie Saudov má dohru: Po vyradení zo šampionátu sa začali diať veci
MS VO FUTBALE 2026 Sklamanie Saudov má dohru: Po vyradení zo šampionátu sa začali diať veci
MS vo futbale
Ponuka, aká sa neodmieta: Slovenský tréner si zasadne na lavičku Bayernu Mníchov!
Ponuka, aká sa neodmieta: Slovenský tréner si zasadne na lavičku Bayernu Mníchov!
Basketbal

Auto-moto

FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
Predstavujeme
NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
Doprava
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
Predstavujeme
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Prostredie práce
3 veci, ktoré by mali čerství absolventi robiť namiesto čakania na dokonalú prácu
3 veci, ktoré by mali čerství absolventi robiť namiesto čakania na dokonalú prácu
Hľadám prácu
Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
O práci s humorom
AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Rady a tipy
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Rady a tipy

Technológie

Európu sužuje najteplejšia a najvlhkejšia vlna horúčav v dejinách: Ide o vražednú kombináciu, ktorá si už teraz vyberá daň
Európu sužuje najteplejšia a najvlhkejšia vlna horúčav v dejinách: Ide o vražednú kombináciu, ktorá si už teraz vyberá daň
Veda a výskum
Prečo ti s vekom rastie brucho, aj keď ješ a hýbeš sa podobne ako predtým? Vedci našli možnú odpoveď
Prečo ti s vekom rastie brucho, aj keď ješ a hýbeš sa podobne ako predtým? Vedci našli možnú odpoveď
Veda a výskum
Vyššie platy zabrali. Japonsko zastavilo náborovú krízu do armády
Vyššie platy zabrali. Japonsko zastavilo náborovú krízu do armády
Správy
Ako sa skončí vesmír? Môže umrieť tromi úplne odlišnými spôsobmi. Takto bude vyzerať koniec všetkého
Ako sa skončí vesmír? Môže umrieť tromi úplne odlišnými spôsobmi. Takto bude vyzerať koniec všetkého
Veda a výskum

TN LIVE

Namiesto výletov utrpenie v horúčavách. Učiteľom počasie prekazilo plány v posledných dňoch školského roka
Namiesto výletov utrpenie v horúčavách. Učiteľom počasie prekazilo plány v posledných dňoch školského roka
Domáce
Začína nová éra po Guardiolovi. Manchester City oznámil meno nového trénera
Začína nová éra po Guardiolovi. Manchester City oznámil meno nového trénera
Šport
Štvrtý blok elektrárne v Mochovciach dostal povolenie na prevádzku
Štvrtý blok elektrárne v Mochovciach dostal povolenie na prevádzku
Ekonomika
FOTO: Nebezpečné búrky zasiahli Česko. Miestami padali až päťcentimetrové krúpy
FOTO: Nebezpečné búrky zasiahli Česko. Miestami padali až päťcentimetrové krúpy
Zahraničné

Bývanie

Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla

Pre kutilov

Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Zelenina a ovocie
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Zelenina a ovocie
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Záhrada
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Týmto znameniam záleží na intimite viac, než dávajú najavo: Pre koho je sex vo vzťahu absolútne kľúčový?
Partnerské vzťahy
Týmto znameniam záleží na intimite viac, než dávajú najavo: Pre koho je sex vo vzťahu absolútne kľúčový?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Extrémne počasie udrelo v
Domáce
Extrémne počasie udrelo v plnej sile: Košice zasiahla divoká smršť, v Čechách vyhlásili vysoké nebezpečenstvo!
Je to OFICIÁLNE! Extrémne
Domáce
Je to OFICIÁLNE! Extrémne horúčavy vrcholia: Na Slovensku teplota prekročila 40 °C, ešte môže narásť
Vo Venezuele sú nezvestné
Zahraničné
Horor vo Venezuele: Situácia je katastrofálna! Z trosiek domov sa už šíri mŕtvolný zápach
Fatálne následky horúčav: Francúzi
Zahraničné
Fatálne následky horúčav: Francúzi už nemajú kde dávať telá! Márnice v Paríži sú preplnené

Ďalšie zo Zoznamu