Kultúra ďakuje darcom krvi: Dobrovoľní darcovia získajú zľavy a voľné vstupy do kultúrnych inštitúcií

Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo zdravotníctva SR podpísali v pondelok 29. júna 2026 v Slovenskej národnej galérii Memorandum o spolupráci na podporu dobrovoľného darcovstva krvi. Cieľom iniciatívy je vyjadriť úctu a poďakovanie dobrovoľným darcom krvi za ich nezištnú pomoc pri záchrane ľudských životov a zároveň posilniť povedomie verejnosti o význame darcovstva krvi. Súčasťou iniciatívy budú od 1. júla 2026 zľavy a bezplatné vstupy do vybraných kultúrnych inštitúcií.
Memorandum podpísali ministerka kultúry Slovenskej republiky Martina Šimkovičová a minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kamil Šaško za účasti riaditeľa Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky Ivana Oleára.
Podpísané memorandum vytvára rámec dlhodobej spolupráce rezortov kultúry a zdravotníctva pri podpore dobrovoľného darcovstva krvi. Prostredníctvom kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR chcú oba rezorty vyjadriť spoločenské uznanie držiteľom Medaily Jána Kňazovického, Jánskeho zlatej plakety a Jánskeho diamantovej plakety. Zároveň chcú motivovať ďalších ľudí, aby sa stali dobrovoľnými darcami krvi.
„Podpísaným memorandom sme spojili dve oblasti, ktoré slúžia človeku a verejnému dobru – zdravotníctvo a kultúru. Dobrovoľní darcovia krvi si zaslúžia nielen naše poďakovanie, ale aj viditeľné spoločenské uznanie. Verím, že aj kultúrne inštitúcie prispejú k tomu, aby sa darcovstvo krvi stalo ešte prirodzenejšou súčasťou našej spoločnosti a motivovalo ďalších ľudí pomáhať,“ uviedla ministerka kultúry Slovenskej republiky Martina Šimkovičová.
Do iniciatívy sa od 1. júla 2026 zapoja viaceré organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR vrátane Slovenskej národnej galérie, Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej knižnice, BIBIANY – Medzinárodného domu umenia pre deti, Slovenského technického múzea, Slovenskej ústrednej hvezdárne, štátnych vedeckých knižníc a Univerzitnej knižnice v Bratislave. Postupne sa budú pripájať aj ďalšie kultúrne inštitúcie rezortu.
Memorandum zároveň vytvára priestor na spoločné informačné a osvetové aktivity zamerané na podporu dobrovoľného darcovstva krvi a zvyšovanie povedomia verejnosti o jeho nenahraditeľnom význame. Podrobné informácie o podmienkach uplatnenia zliav, bezplatných vstupov a zozname zapojených kultúrnych inštitúcií budú od 1. júla 2026 dostupné na webových stránkach Ministerstva kultúry SR, Ministerstva zdravotníctva SR a zapojených organizácií.