Návrat na miesto hriechu: Jiří Macháček oslávil 60-ku tam, kde kedysi skočil opitý do rieky!

KARLOVE VARY - Karlove Vary si pamätajú všeličo, no na jednu noc z roku 2010 sa nezabúda ani po šestnástich rokoch. Herec Jiří Macháček vtedy počas filmového festivalu poriadne popustil uzdu zábave, oslavu narodenín zakončil legendárnym kúpaním v rieke Teplá a jeho alkoholový exces obletel celé Česko.
Teraz sa história symbolicky zopakovala. Macháček sa totiž do Varov vrátil ako čerstvý šesťdesiatnik – a opäť tam rozpútal jednu z najväčších festivalových párty.
Tentoraz síce do rieky neskákal, no o divokú atmosféru rozhodne nebola núdza. Oslava sa pretiahla až do skorých ranných hodín a podľa svedkov sa z nej odchádzalo až za bieleho dňa. Nie všetci hostia však zvládli nočný maratón s rovnakou gráciou. Kým Macháček rozdával úsmevy ešte pri odchode, viacerí pozvaní mali čo robiť, aby trafili na hotel.
Na veľkolepej oslave sa zišla herecká smotánka. Prišli Jitka Schneiderová s dcérou Sofiou Annou Švehlíkovou, Jan Dolanský s Lenkou Vlasákovou, Martin Finger, Martin Myšička, Jan Cina či vdova po Jiřím Bartoškovi Andrea. Tá sa podľa fotografov po náročnej noci pri odchode opierala o spoločnosť priateľov, ktorí jej pomáhali dostať sa späť na hotel.
Medzi najvýraznejšie dvojice večera patrili aj manželia Tatiana a Vojtěch Dykovci. Spevák svoju manželku takmer nepustil z dohľadu a počas festivalu rozdávali zamilované pohľady aj vášnivé bozky.
Najväčším prekvapením večera však neboli bozky ani šampanské, ale predmet, ktorý si Tatiana celý čas chránila ako vzácny poklad.
Herečka totiž pevne zvierala staré vydanie denníka Blesk z roku 2010. A nešlo o hocijaké noviny. Práve v nich vyšiel článok o dnes už legendárnom nočnom dobrodružstve Jiřího Macháčka a jeho priateľov, ktorí po bujarej oslave skončili v rieke Teplá. Medzi účastníkmi vtedajšej akcie bola aj samotná Tatiana.
Tieto noviny navyše nie sú obyčajným výtlačkom. Dyková ich vydražila na charitatívnej aukcii Nadácie VIZE 97 za neuveriteľných 50-tisíc českých korún. Na okrajoch sa vynímajú podpisy účastníkov legendárnej noci vrátane Jiřího Macháčka či Aňy Geislerovej, takže z obyčajného bulváru sa stal doslova festivalový artefakt.
Príbeh, ktorý kedysi vyvolal poriadny škandál, sa dnes zmenil na úsmevnú legendu. A zdá sa, že ani po šesťdesiatke Macháček nič zo svojej povesti nestratil. Do Karlových Varov sa vrátil na miesto svojho najslávnejšieho festivalového "prehrešku" a opäť ukázal, že keď oslavuje on, vo Varoch sa jednoducho nespí.