Niekdajšia markizácka hviezda žiari šťastím: V tajnosti porodila!

BRATISLAVA - Radostná novinka, ktorú sa podarilo utajiť celé týždne! Herečka Alžbeta Bartošová, známa ako Gréta zo seriálu Oteckovia, sa stala mamou. So svojím manželom privítali na svete synčeka, ktorému dali netradičné meno.
Alžbeta Bartošová, ktorú si diváci zamilovali najmä ako Grétu z obľúbeného seriálu Oteckovia, prežíva jedno z najkrajších období svojho života. V absolútnej tajnosti sa stala mamou a radostnú novinku sa jej podarilo utajiť takmer mesiac. O tom, že herečka čaká svoje prvé dieťatko, sme na Topkách informovali už v marci.
Sama však tehotenstvo verejne príliš nekomentovala a aj počas nasledujúcich mesiacov si prísne strážila svoje súkromie. Verná svojmu diskrétnemu prístupu zostala aj po pôrode. S manželom Ľubošom, ktorému povedala svoje áno v roku 2022, privítali na svete synčeka. Pre svojho anjelika vybrali nezvyčajné, no veľmi pekné meno Dárius.
„Dárius. 18.6.2026 sa stal zázrak najväčší. Narodil sa nám Dárius a s Ľubkom sme sa stali rodičmi. Najkrajšie momenty s bruškom zachytil @michal.pribylinec. Ďakujeme za úžasné fotky, ktoré si nechávame v rodinnom albume," pripísala herečka ku krásnym záberom.
Chlapček sa síce narodil 18. júna, no šťastní rodičia si túto výnimočnú udalosť nechávali niekoľko týždňov len pre seba a najbližších. Na rozdiel od mnohých známych tvárí zo slovenského šoubiznisu sa rozhodla najkrajšie životné okamihy neprežívať na sociálnych sieťach, ale v kruhu rodiny. Novopečenej mamičke i jej synčekovi prajeme najmä veľa zdravia.
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