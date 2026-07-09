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Slovák si prilepšil o STÁTISÍCE eur: Rozprávkový rad čísel mu priniesol víťazstvo, o akom sa vám ani nesnívalo!

Muž z Trnavského kraja uhádol rad čísel a získal viac ako 470-tisíc eur.
Muž z Trnavského kraja uhádol rad čísel a získal viac ako 470-tisíc eur. (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

TRNAVA - Začiatkom júla si jeden z obyvateľov Trnavského kraja zrejme splnil sen svojho života. Po uhádnutí radu čísel sa teraz môže vytešovať z rozprávkovej výhry, ktorá mu môže teoreticky postačiť aj do konca života.

O rozprávkovej výhre informovala štátna lotériová spoločnosť TIPOS na sociálnej sieti. Všetko sa odohralo počas stredajšieho žrebovania z 8. júla.

"Hráč z Trnavského kraja si na svoj tiket v hre LOTO 5 z 35 pridal aj doplnkovú hru JOKER. A práve tá mu tentoraz priniesla obrovský dôvod na radosť – výhru viac ako 470 000 eur!" pogratulovala víťazovi spoločnosť TIPOS.

Neznámy muž uhádol rad čísel 9, 1, 6, 8, 5 a 0.

Je už druhým z toho istého kraja

Bolo to pritom len veľmi nedávno, keď v piatok 3. júla hráč z toho istého kraja uzatvoril stávku, ktorá mu priniesla výhru v I. poradí. "Výherca si zvolil vlastné čísla 2, 6, 13, 16 a 23 a aj doplnkovú hru JOKER. Za celú stávku zaplatil 2,40 eur a v piatkovom žrebovaní vyhral jackpot 20 000 eur," informoval TIPOS.

Viac o téme: VýhraŽrebSlovákTipos
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