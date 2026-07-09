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Varna z Bratislavy: bulharský klenot s krásnymi plážami, ktorý prekvapí

Panoramatický pohľad na Varnu a jej pláž. PR článok Zobraziť galériu (7)
Panoramatický pohľad na Varnu a jej pláž. (Zdroj: Shutterstock.com)
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Jemný zlatý piesok, široké promenády, zelené parky a stále priaznivé ceny. Moderná Varna je najvýraznejším prekvapením posledných rokov a dôkazom, že atraktívna dovolenka pri mori nemusí stáť veľa.

Mnoho slovenských cestovateľov má stále zafixovanú predstavu, že Bulharsko ponúka len retro hotely, preplnené pláže a priemerné služby. Dnešná Varna vás však rýchlo vyvedie z omylu. Toto tretie najväčšie bulharské mesto prešlo za poslednú dekádu masívnou zmenou a v súčasnosti ponúka nové štvor- a päťhviezdičkové rezorty, zrekonštruovanú plážovú promenádu aj mnoho štýlových barov a reštaurácií.

Popri oddychu pri mori zároveň ponúka množstvo príležitostí na objavovanie historických pamiatok, atrakcií pre všetky vekové skupiny aj autentických zákutí bulharského pobrežia. Prečo si ju vybrať na tohtoročnú dovolenku?

Dokonalý piesok a bezpečie aj pre malé deti

To najdôležitejšie, čo vás na plážach v okolí Varny dostane, je príjemné pieskové podložie a výborné podmienky na kúpanie pre deti. Na rozdiel od kamenistého Chorvátska tu úplne zabudnete na gumenú obuv do vody a nemusíte neustále sledovať, či nestúpite na morského ježka. Výhodou pre rodiny a slabších plavcov je extrémne pozvoľný vstup do mora a zaujímavým plusom je aj nižšia salinita Čierneho mora, vďaka čomu vám po kúpaní na tele nezostane nepríjemná vrstva soli.

Z hľadiska vybavenosti vás čaká plný európsky štandard. Pláže sú kompletne vybavené modernou infraštruktúrou vrátane setov ležadiel so slnečníkmi, bezplatných zón pre vlastné uteráky, spŕch, prezliekarní a štýlových plážových barov. Ak však bývate v moderných 4* a 5* hoteloch priamo pri mori, plážový servis máte často bezplatne v cene all inclusive balíčka. Skvelým bonusom pre rodičov s malými deťmi je aj dostatok prirodzeného tieňa na plážach v samotnej Varne, ale aj blízkych letoviskách Zlaté Piesky, či Albena.

Pláže v Bulharsku sú známe zlatým pieskom a dostatkom priestoru.
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Pláže v Bulharsku sú známe zlatým pieskom a dostatkom priestoru.  (Zdroj: Shutterstock.com)

Živé mesto, v ktorom každý deň objavíte niečo nové

Vo Varne môžete kedykoľvek vymeniť ležadlo na pláži za plnohodnotné mestské zážitky, a to všetko v pešej dostupnosti. Stačí zamieriť do Morskej záhrady, najväčšieho prímorského parku v Bulharsku. Kilometre upravených promenád tu lemujú stromy, kvitnúce záhony a oddychové zóny s výhľadom na Čierne more. Park plynulo prechádza k piesočnatým plážam, takže počas prechádzky sa môžete aj okúpať. Odtiaľ je to už len pár minút do historického centra, kde na vás čakajú ďalšie významné pamiatky.

Park Morská záhrada je príjemným miestom na prechádzku v blízkosti pláží.
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Park Morská záhrada je príjemným miestom na prechádzku v blízkosti pláží.  (Zdroj: Shutterstock.com)

Najvýraznejšou z nich je Katedrála Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky so zlatými cibuľovými kupolami, pri ktorej sa stavitelia inšpirovali chrámom v Peterhofe pri Petrohrade. Len pár minút od nej objavíte rímske kúpele z 2. storočia, ktoré patria k najväčším v Európe. Milovníci histórie nesmú vynechať Archeologické múzeum, v ktorom si môžete pozrieť významné zlaté artefakty z Varnianskej nekropoly. Sú považované za najstaršie spracované zlato na svete.

Pohľad na dominantu mesta, Katedrálu Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky.
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Pohľad na dominantu mesta, Katedrálu Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky.  (Zdroj: Shutterstock.com)

Bohatý program zabaví deti aj teenagerov

Ak cestujete s deťmi, tak vás poteší, že Varna ponúka rodinnú zábavu doslova na každom kroku. V Morskej záhrade nájdete moderné detské ihriská, zoo, planetárium aj obľúbený zábavný park s kolotočmi, vláčikom a ďalšími atrakciami pre najmenších. Len pár krokov odtiaľ sa nachádza aj delfinárium a akvárium, ktoré patria medzi najnavštevovanejšie atrakcie mesta.

Keď dostanete chuť na vodné dobrodružstvá, môžete zamieriť do aquaparkov Aquamania v Albenii alebo Aquapolis na Zlatých pieskoch. Staršie deti a tínedžerov potešia vodné atrakcie, lanové parky, požičovne vodných športov či športoviská priamo v rezortoch. Počas letnej sezóny ožíva aj pobrežná promenáda priamo vo Varne, kde nechýbajú kolotoče, pouliční umelci, herné atrakcie ani množstvo kultúrnych a zábavných podujatí.

Stredisko Zlaté Piesky s ruským kolesom pri hlavnej pešej promenáde.
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Stredisko Zlaté Piesky s ruským kolesom pri hlavnej pešej promenáde.  (Zdroj: Shutterstock.com)
Desiatky výletov za históriou aj prírodou

Z Varny sa do hodiny autom dostanete k unikátnym miestam, takže počas jednej dovolenky ľahko spojíte more s obohacujúcim programom. Medzi najnavštevovanejšie miesta patria:

  • Skalný kláštor Aladža - stredoveký kláštor vytesaný do vápencovej skaly,
  • Kamenný les (Pobiti Kamani) - záhadná lokalita s kamennými stĺpmi,
  • Mys Kaliakra - skalnatý výbežok s ruinami stredovekej pevnosti,
  • Balčik - prímorské mestečko s palácom a botanickou záhradou,
  • Prírodná rezervácia Baltata - zachovaný lužný les pri rieke Batova,
  • Palác Evksinograd - bývalé kráľovské sídlo s rozľahlým parkom.

To je však len malá ochutnávka. Okrem nich ponúka okolie Varny aj množstvo ďalších historických pamiatok, lodných výletov, prírodných rezervácií, vinárstiev či malebných prímorských mestečiek, takže o zaujímavé výlety rozhodne nebude núdza.

Palác Balčik, bývalé letné sídlo rumunskej kráľovnej Márie.
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Palác Balčik, bývalé letné sídlo rumunskej kráľovnej Márie.  (Zdroj: Shutterstock.com)

Každé letovisko ponúka iný zážitok

Pozitívom Varny je, že dovolenkovú lokalitu si môžete vybrať presne podľa vášho štýlu. Nemusí to byť len samotné mesto Varna. Napríklad pre rodiny s deťmi a ľudí vyhľadávajúcich pokoj je ideálny rezort Albena. Predstavuje moderný dovolenkový komplex s obmedzeným vjazdom áut a priamo susedí s prírodnou rezerváciou Baltata. Miestna piesočnatá pláž patrí k najširším v krajine a ponúka pozvoľný vstup do vody. Nájdete tu cyklotrasy, tenisové kurty aj rozsiahly aquapark Aquamania.

Zeleňou obklopená Albena patrí medzi najobľúbenejšie rodinné rezorty v Bulharsku.
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Zeleňou obklopená Albena patrí medzi najobľúbenejšie rodinné rezorty v Bulharsku.  (Zdroj: Shutterstock.com)

 

Ak máte radi živšie strediská, páčiť sa vám bude v obľúbených Zlatých Pieskoch so 4 km dlhou piesočnou plážou. Ide o najživšie letovisko v regióne, kde si vychutnáte dlhú plážovú promenádu plnú reštaurácií, barov a nočných klubov. Stredisko je postavené na okraji prírodného parku, obklopené množstvom turistických chodníkov.

Pokiaľ hľadáte zlatú strednú cestu, v okolí Varny nájdete ďalšie dve obľúbené letoviská. Svätý Konštantín a Helena je najstarším prímorským letoviskom v Bulharsku, ktoré sa preslávilo minerálnymi prameňmi, wellness hotelmi a pokojnou atmosférou. Neďaleké Kranevo zase láka priaznivými cenami, dlhou plážou a menšími rodinnými hotelmi.

TIP: Zistite, prečo sú Zlaté Piesky najobľúbenejšie stredisko v okolí Varny. Prečítajte si o plážach, hoteloch a zaujímavostiach v sekcii Dovolenka Bulharsko Zlaté Piesky.

Ceny vo Varne sú stále priaznivé

Jedným z najväčších praktických argumentov pre severné Bulharsko zostáva peňaženka. Kým v letoviskách južnej Európy ceny služieb a gastra každoročne lámu rekordy, v širšom okolí Varny sa viete prestravovať a užiť si plážové aktivity za stále racionálne sumy.

V Taliansku, Španielsku, ale aj v niektorých častiach Chorvátska dnes prenájom dvoch ležadiel a slnečníka na deň bežne prekračuje hranicu 25 až 40 €, no na plážach vo Varne a blízkych strediskách vás tento set vyjde na približne 18 €. Za večeru pre dvoch v reštaurácii zaplatíte od 30 €, v lacnejšej reštaurácii už od 10 €.

Ak si radi doprajete drobné osvieženie, veľké čapované lokálne pivo v plážovom bare vás bude stáť okolo 2 € a kopček poctivej zmrzliny pre deti kúpite v priemere za 1,50 až 2 €. Bulharsko si tak stále drží povesť destinácie, kde si bežné dovolenkové radosti nemusíte prísne odopierať.

Destinácia, ktorú stojí za to objaviť nanovo

Varna už dávno nie je kompromisom z núdze, ale sebavedomým európskym letoviskom, ktoré ponúka čisté piesočnaté pláže, porovnateľný štandard all inclusive hotelov a bezpečné prostredie. S výberom správneho zájazdu vám pomôže CK FISCHER, ktorá v oblasti ponúka desiatky overených hotelov pre každý rozpočet. 

Výhodou organizovaného zájazdu sú priame lety z Bratislavy, vďaka ktorým pristanete v cieľovej destinácii už za približne 1 hodinu a 45 minút. Po prílete vás čaká už len krátky transfer do hotela a bohatá a pestrá dovolenka môže začať. Ak vás moderná Varna oslovila, kompletnú ponuku zájazdov vrátane pobytov s atraktívnymi zľavami nájdete na Varna last minute.

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