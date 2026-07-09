Stačila chvíľa nepozornosti: Dieťa skončilo s popáleninami po požiari garáže

TRNAVA - Pri požiari v garáži v obci Zeleneč v okrese Trnava utrpelo popáleniny dieťa. Príčinou stredajšieho (8. 7.) požiaru bolo podľa doterajších zistení jeho nedbanlivostné konanie. Cudzie zavinenie zisťovateľ príčin požiaru vylúčil. Uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
Po príchode polície sa na mieste nachádzali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Trnavy, pričom požiar bol už uhasený. „Privolaný zisťovateľ príčin požiaru vylúčil cudzie zavinenie. Ako príčinu vzniku požiaru určil nedbanlivostné konanie maloletej osoby, ktorá pri požiari utrpela zranenia a bola zdravotníkmi prevezená na ošetrenie do nemocnice v Bratislave,“ priblížila Dachová.
Podľa doterajších zistení malo k požiaru dôjsť pravdepodobne samovoľným vznietením výparov z bandasky s benzínom. „Zo strany polície nebolo na mieste zistené protiprávne konanie, preto nebolo, potrebné aby polícia vo veci ďalej konala,“ doplnila. Ako uviedla Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, záchranári zasahovali na mieste krátko po 20.00 h. Potvrdila, že maloleté dieťa s popáleninami po ošetrení previezli do nemocnice. „Vzhľadom na skutočnosť, že ide o maloletú osobu, viac detailov k zdravotnému stavu nemôžem poskytnúť,“ ozrejmila.