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Univerzitná nemocnica Bratislava podľa ÚDZS nepochybila v prípade úmrtia pacientky z roku 2022

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) v Ružinove
Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) v Ružinove (Zdroj: TASR - Štefan Puškáš)
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TASR

BRATISLAVA - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) podľa záverov Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nepochybila pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prípade úmrtia pacientky z roku 2022. Uviedla to hovorkyňa nemocnice Eva Kliská v reakcii na utorkové (23. 6.) vyjadrenia Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) o prípade podozrenia zo zlyhania hygienického dozoru v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v bratislavskej Petržalke. Rovnako Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave, ktorý v tejto súvislosti v zdravotníckom zariadení vykonával štátny zdravotný dozor, odmieta tvrdenia o porušovaní právnych predpisov. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytla jeho hovorkyňa Katarína Nosálová.

Oznamovateľkou na ÚOO v tomto prípade bola bývalá zamestnankyňa RÚVZ Bratislava Miroslava Gál. Matka zosnulej pacientky sa podľa jej slov mala obrátiť na úrady s podozrením, že jej dcéra v nemocnici zomrela na sepsu, v dôsledku nesprávneho postupu a nesprávneho hygienicko-epidemiologického režimu v nemocnici. Gál zároveň upozornila, že zistené porušenia hygienicko-epidemiologického režimu a prítomnosť nebezpečných patogénov v nemocnici neboli riadne zdokumentované a nemocnica nečelila žiadnym sankciám. Poukázala tiež na to, že matka zosnulej pacientky dodnes nedostala od RÚVZ odpoveď na svoju sťažnosť.

ÚOO zároveň uviedol, že o prípade informoval aj Ministerstvo zdravotníctva SR. „Napriek závažnosti zistení sa reakcia štátu zamerala na poučenie zamestnancov. Nebola vyvodená osobná zodpovednosť, hoci existovalo dôvodné podozrenie zo zlyhania vedúcich pracovníkov. Úrad neobdržal ani informáciu o tom, či sa zrealizovala systémová revízia kontrolných mechanizmov,“ priblížila predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová. Dodala, že ÚOO podal vo veci aj trestné oznámenie. „Vec je v štádiu šetrenia,“ dodala.

Nemocnica nepochybila

UNB ozrejmila, že spomínaná pacientka bola od 20. septembra 2022 do 8. novembra 2022 (deň úmrtia) v tzv. sterilnom režime a vo vyčlenených priestoroch Kliniky hematológie a transfuziológie, opatrených pretlakom. „To znamená, že do týchto priestorov sa nedostane žiadny nežiadúci mikroorganizmus na základe pretlakového prúdenia vzduchu,“ vysvetlila Kliská. Externá kontrola v nemocnici RÚVZ bola podľa jej slov zrealizovaná 22. marca 2023, teda štyri mesiace po úmrtí pacientky. „Navyše táto kontrola bola vykonaná v úplne iných priestoroch, ako sa nachádzala spomínaná pacientka. Externú kontrolu teda nie je možné v žiadnom prípade dávať do priameho súvisu so smrťou pacientky,“ dodala hovorkyňa.

ÚDZS podľa jej slov na základe podnetu došiel k záveru, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemocnica nepochybila. „Zo strany zdravotníckych pracovníkov nedošlo k odbornému pochybeniu, časovému omeškaniu, nevhodnému postupu diagnostiky, liečby ani následnej starostlivosti. Zdravotná starostlivosť bola poskytnutá štandardne a správne. Z hľadiska ošetrovateľskej starostlivosti rovnako tak nebolo identifikované žiadne pochybenie,“ priblížila Kliská.

Zistené boli procesné pochybenia

RÚVZ Bratislava uviedol, že podnet mu bol postúpený z ÚDZS 3. marca 2023, pričom k úmrtiu pacientky došlo v novembri 2022. „Z vyššie uvedenej skutočnosti vyplýva, že nebolo možné spätne preukázať príčinnú súvislosť medzi úmrtím dcéry oznamovateľky podnetu a stavom zdravotníckeho zariadenia z hľadiska hygienicko-epidemiologického,“ podotkla Nosálová. Zároveň uviedla, že pri výkone kontroly v rámci štátneho zdravotného dozoru 22. marca 2023 neboli zistené závažné hygienické nedostatky. „V rámci dozoru bola vykonaná aj kontrola mikrobiálnej kontaminácie prostredia na Klinike hematológie a transfuziológie, pričom výsledky sterov laboratórneho vyšetrenia preukázali prítomnosť patogénnych mikroorganizmov, a to Enterococcus. (...) Nemocnica však hneď v deň kontroly podala písomné vyjadrenie, že nedostatky odstránia a toto bude opätovne skontrolované,“ dodala.

RÚVZ potvrdil, že pri vybavovaní podnetu na nemocnicu boli zistené procesné pochybenia zo strany zodpovedných zamestnancov, a to nevyhotovenie zápisnice z výkonu prvej kontroly na klinike a súčasne neinformovanie oznamovateľky podnetu. „V rámci opakovanej kontroly už boli všetky nedostatky odstránené a súčasne boli vyhovujúce aj výsledky sterov laboratórneho vyšetrenia v rámci kontroly mikrobiálnej kontaminácie prostredia na Klinike hematológie a transfuziológie,“ doplnila Nosálová. O výsledkoch prešetrenia bol podľa nej omylom informovaný ÚDZS, keďže vo veci RÚVZ informoval.

Šaško dal prípad na ministerstve preveriť

„V tejto súvislosti a s prihliadnutím na charakter zistených pochybení zo strany zodpovedných zamestnancov, ako aj na bezodkladné vykonanie nápravných opatrení, považujeme vyjadrenia v tejto veci za neadekvátne, nepravdivé a priamo poškodzujúce váženosť inštitúcie dohliadajúcej nad ochranou verejného zdravia v celom Bratislavskom kraji a ostro sa voči nim ohradzujeme,“ uviedla Nosálová. RÚVZ sa zároveň ohradil voči tvrdeniam Gál, že voči nej v tejto súvislosti vyvodil postihy či odvetné kroky.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v stredu novinárom uviedol, že dal prípad na ministerstve preveriť. Rezort však podľa jeho slov takýto podnet neeviduje. Zároveň deklaroval, že v prípade, že by o ňom vedomosť mal, venoval by sa mu.

Viac o téme: úmrtiePacientkaRegionálny úrad verejného zdravotníctvaUniverzitná nemocnica Bratislava
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