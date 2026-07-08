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MIMORIADNY ONLINE Z Kyjeva hlásia výbuchy po ruských úderoch: Zelenskyj žiada NATO o pomoc!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: SITA/AP Photo/Dan Bashakov)
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TASR, ČTK

KYJEV - Ukrajinským hlavným mestom v noci na stredu opäť otriasli výbuchy, uviedli novinári agentúry AFP. Rusko pokračuje v útokoch na Kyjev v čase, keď sa lídri členských štátov NATO zišli na summite v Turecku. Útoky hlásia aj z mesta Charkov, kde údery poškodili viac ako 20 domov.

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Prvý hlasný výbuch započuli novinári francúzskej tlačovej agentúry ešte predtým, než sa v ukrajinskej metropole rozozvučali sirény leteckého poplachu. Kyjevský primátor Vitalij Kličko uviedol, že po raketovom útoku vypukli požiare v skladoch a „nebytovej budove“„Nepriateľ útočí na hlavné mesto balistickými strelami,“ napísal Kličko na sociálnych sieťach a vyzval obyvateľov, aby ostali v úkrytoch.

Vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko na platforme Telegram uviedol, že podľa predbežných informácií je zranená jedna osoba. Kličko hlási dvoch zranených. Okrem Kyjeva útočí ruská armáda aj na mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny. Starosta Charkova Ihor Terechov na Telegrame napísal, že po ruskom údere je poškodených viac než 20 domov, verejné osvetlenie, autá a dve osoby trpia v dôsledku úderov „akútnou stresovou reakciou“. K týmto útokom dochádza po tom, čo ruské údery v pondelok zabili na Ukrajine 30 ľudí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyzval Severoatlantickú alianciu na zvýšenie podpory pre protivzdušnú obranu Ukrajiny. Na summite NATO v tureckej Ankare sa zároveň vyslovil za vstup Kyjeva do tejto organizácie. AFP konštatuje, že hoci Ukrajina dokáže čeliť rojom ruských dronov útočiacich na krajinu, má problém zvládať novú stratégiu Kremľa, ktorá spočíva v rozsiahlych útokoch balistickými raketami na Kyjev, keďže jej zásoby prostriedkov protivzdušnej obrany sa míňajú.

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