Rusi presadajú na kone: Pre drahý benzín ich kupujú namiesto terénnych áut

MOSKVA - Palivová kríza zvýšila záujem o kone na ruskom vidieku, píšu médiá. Rastúce ceny benzínu v Rusku zachránili tisícku koní pred poslednou cestou na bitúnok. Obyvatelia vidieka si čoraz častejšie namiesto terénnych vozidiel kupujú radšej kone. Dôvodom je, že v krajine bez ciest, pri cestách do lesa či pri obhospodarovaní polí sú lacnejšie na prevádzku. Uviedol to spravodajský kanál Mash pôsobiaci na sociálnej sieti Telegram.
Správa sa dostala aj do ruských celoštátnych médií, a to aj s titulkom „Rusi pre situáciu s benzínom masovo presadajú na kone“. Chovatelia tvrdia, že predaj koní sa v poslednom čase zvýšil niekoľkonásobne. Tam, kde sa predtým podarilo predať jednu kobylu za štvrťrok, sa za posledný mesiac predalo sedem až osem zvierat.
„Príčina je jednoduchá: uživiť koňa je často lacnejšie než neustále liať benzín do nádrže terénneho auta. Pracovný kôň v súčasnosti stojí približne 100-tisíc až 200-tisíc rubľov, teda asi 27 700 až 55 400 českých korún, v závislosti od veku, plemena a výcviku,“ napísal Mash.
Aj kone majú prevádzkové náklady
Kôň má však tiež svoje prevádzkové náklady. Podkovy treba meniť približne raz za dva mesiace, ďalšie výdavky predstavuje seno a iné krmivo. Občas je potrebný aj veterinár, ktorého starostlivosť podľa odhadu servera vyjde na približne 6000 rubľov ročne. Pre mnohých obyvateľov vidieka sú však tieto náklady stále výhodnejšie než prevádzka auta, dodal Mash.
Palivovú krízu spôsobili útoky ukrajinských dronov na ruské rafinérie a zasiahla väčšinu ruských regiónov. Na niektorých miestach vodiči stoja v dlhých radoch pred čerpacími stanicami, ceny benzínu vzrástli niekoľkonásobne a úrady v mnohých oblastiach obmedzili množstvo paliva, ktoré si vodiči môžu natankovať. Veľmi často platí aj zákaz tankovania do kanistrov.