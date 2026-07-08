Teherán odsúdil rozhodnutie USA obnoviť sankcie na predaj iránskej ropy

TEHERÁN - Teherán odsúdil rozhodnutie Spojených štátov obnoviť sankcie na predaj iránskej ropy. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v utorok uviedlo, že krok amerického rezortu financií považuje za porušenie memoranda o ukončení vojny, ktorú Spojené štáty viedli proti Iránu od konca februára do vyhlásenia prímeria v prvej polovici apríla.
Následky tohto kroku podľa iránskej diplomacie ponesú Spojené štáty, informovala agentúra Reuters. Irán odsúdil rozhodnutie Washingtonu zrušiť výnimku, ktorá umožňovala predaj iránskej ropy. Podľa Teheránu ide o porušenie dohody o ukončení vojny so Spojenými štátmi. Iránske ministerstvo zahraničia zároveň odkázalo, že krajina podnikne všetky opatrenia, ktoré bude považovať za nevyhnutné na ochranu svojich záujmov a národnej suverenity.
Spojené štáty v utorok obnovili sankcie na iránsku ropu. Zároveň varovali Irán, že jeho útoky na lode v Hormuzskom prielive sú neprijateľné a nezostanú bez následkov. Neskôr americká armáda oznámila, že v reakcii na iránske útoky na obchodné lode podnikla sériu úderov proti cieľom v Iráne.