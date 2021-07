Slávna Morticia z Addamsovcov: Aha, ako vyzerala ako 16-ročná žaba!

Anjelica Huston sa narodila 8. júla 1951. Jej otec John Huston bol režisér a starý otec Walter Huston zas herec. Mama Enrica Soma patrila tiež do umeleckého sveta, bola balerína a modelka.

V roku 1967 vyšiel film Casino Royale s Petrom Sellersom, kde si zahrala malú rolu a nedostala sa ani do titulkov. V tom istom roku už pracovala na filme Sinful Davey, kde sa síce tiež nedostala do titulkov, ale v archíve zostali zachované snímky 16-ročnej brunetky z nakrúcania.

Zdroj: Profimedia

Za jej filmový debut je považovaný film jej otca A Walk with Love and Death, kde si zahrala 16-ročné dievča z lepšej spoločnosti. So svojou mamou sa zas v októbri 1968 dostala do časopisu Vogue.

Anjelica Huston hrala vo filmoch ako Hamlet, Poštár vždy zvoní dvakrát, Čarodejnice, Rodina Addamsovcov, Križovatka smrti, Taká zvláštna rodinka, John Wick 3 a minulý rok vyšiel film Waiting for Anya. Zahrala si aj v niekoľkých seriáloch a tiež prepožičala hlas niekoľkým animovaným postavičkám.

Zdroj: Goldfinch Family Films

Anjelica bola kedysi vydatá za kolegu Jacka Nicholsona, ich vzťah sa rozpadol keď vyšlo najavo, že sa mu narodilo dieťa s inou ženou. V roku 1992 sa vydala druhýkrát - za sochára Roberta Grahama, ktorý zomrel v decembri 2008.