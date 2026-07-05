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Analytici v tom majú jasno: Ukrajina môže čoskoro vyhrať vojnu! Rusko sa položí

Výbuch na nádrži odstrelil strechu.
Výbuch na nádrži odstrelil strechu. (Zdroj: X/OSINTtechnical)
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KYJEV - Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa analytikov ocitol v jednej z najťažších situácií od začiatku invázie na Ukrajinu. Kombinácia vojenských problémov, útokov na strategickú infraštruktúru a komplikácií v zásobovaní podľa nich výrazne oslabuje postavenie Kremľa. Ukrajina tak podľa analýzy získava príležitosť zmeniť vývoj vojny vo svoj prospech.

Analytici hovoria o oslabovaní Kremľa

Vývoj bojov na Ukrajine podľa analýzy portálu The Independent naznačuje, že Rusko čelí čoraz väčším problémom. Okrem situácie na fronte zasahujú krajinu aj pravidelné ukrajinské útoky na ropnú infraštruktúru, ktoré komplikujú fungovanie ruskej ekonomiky aj armády.

Autori analýzy sa domnievajú, že Vladimir Putin je dnes v zraniteľnejšej pozícii než v ktoromkoľvek predchádzajúcom období vojny. Za významný signál považujú aj jeho nedávne vyjadrenia o dôsledkoch ukrajinských útokov.

Putin priznal komplikácie s palivom

Ruský prezident počas rozhovoru s novinármi pripustil, že útoky na ruské územie spôsobujú problémy so zásobovaním pohonnými hmotami. Zároveň však tvrdil, že nejde o kritickú situáciu.

Podľa analytikov je už samotné verejné priznanie takýchto problémov nezvyčajné. Kremeľ sa totiž doteraz podobným vyjadreniam spravidla vyhýbal a snažil sa minimalizovať dôsledky ukrajinských operácií.

Útoky majú dopad aj mimo bojiska

Dôsledky ukrajinských náletov podľa agentúry Unian nespočívajú iba v poškodzovaní rafinérií. Analytici upozorňujú aj na opakované uzatváranie letísk, narušenie vojenských dodávok či postupný pokles podpory vojny medzi časťou ruskej verejnosti.

Práve tieto faktory podľa nich vytvárajú na ruské vedenie čoraz väčší tlak a zvyšujú náklady na pokračovanie konfliktu.

Kremeľ opäť pripomína rokovania v Istanbule

Putin označil útoky na ruské rafinérie za pokus destabilizovať krajinu. Zároveň zopakoval, že Moskva je pripravená rokovať o mieri na základe návrhov, ktoré vznikli počas rokovaní v Istanbule v roku 2022. Citoval ho pritom portál Sky News.

Tieto rokovania sa však napriek viacerým kolám neskončili mierovou dohodou. Významnú úlohu zohrali aj požiadavky Moskvy, ktoré Kyjev odmietol. Napriek tomu ruská propaganda na tieto rokovania pravidelne odkazuje ako na základ možného budúceho urovnania konfliktu.

Ukrajina môže podľa analýzy získať strategickú výhodu

The Independent vo svojej analýze uvádza, že Ukrajina sa po období postupného ústupu dostáva do priaznivejšej pozície. Dôležitú úlohu podľa autorov zohrávajú úspešné útoky na ruskú infraštruktúru, ktoré komplikujú zásobovanie armády a oslabujú logistické možnosti Kremľa.

Ak bude tento trend pokračovať, Kyjev môže podľa analytikov získať reálnu šancu výraznejšie ovplyvniť ďalší priebeh vojny.

Moskva sa snaží zapojiť Bielorusko

Za ďalší prejav rastúceho tlaku na Kremeľ označuje analýza aj snahu Ruska presvedčiť Bielorusko na intenzívnejšie zapojenie do konfliktu.

Podľa autorov Moskva v posledných týždňoch zvyšuje tlak na bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, aby umožnil otvorenie ďalšieho smeru útoku z bieloruského územia. Takýto krok by prinútil Ukrajinu presunúť časť svojich síl z Donbasu na sever krajiny.

Lukašenko však podľa dostupných informácií zatiaľ podobný scenár odmieta, čo znamená, že Rusko naďalej zostáva bez podpory, ktorú by si v tejto oblasti želalo.

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