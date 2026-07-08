Streda8. júl 2026, meniny má Ivan, zajtra Lujza

Nie každá pokuta z radaru je nepriestrelná: TENTO malý detail rozhoduje, či máte šancu na úspech

Ilustračný obrázok
(Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Dostali ste v schránke nepríjemný pozdrav v podobe pokuty za rýchlosť, no na priloženej fotografii z radaru nie ste na ceste sami? Mnohí vodiči okamžite podliehajú predstave, že v takomto prípade je meranie neplatné a pokutu platiť nemusia, realita je však oveľa zložitejšia. O tom, či máte reálnu šancu pred políciou uspieť, rozhoduje jeden nenápadný technický detail. Ten nájdete vytlačený väčšinou v pravom dolnom rohu doručenej snímky.

Upozorňuje na to motoristický portál Autoviny. Väčšina stacionárnych aj mobilných radarov na našich cestách funguje na princípe vysielania mikrovlnného lúča. Ten sa odrazí od auta a na základe takzvaného Dopplerovho javu vypočíta rýchlosť vozidla. Problém nastáva vtedy, keď sa mikrovlnný lúč vo väčšej vzdialenosti rozšíri a odrazí sa od dvoch či troch áut idúcich vedľa seba.

Systém vtedy zaznamená najvýraznejší odraz signálu, no meranie je v tej chvíli mimoriadne citlivé na rušenie. Ak sa na takejto snímke nachádza viacero áut súčasne, policajné systémy ju pri spracovaní často automaticky vyradia ako nepoužiteľnú. Pokiaľ vám predsa len dorazí a vy sa rozhodnete pokutu neprijať a napadnúť ju, pri klasickom radare máte reálnu šancu na úspech, pretože polícia nedokáže so 100-percentnou istotou dokázať, ktorému autu rýchlosť patrila.

Pozor na pascu v rohu fotky: Indukčná slučka neklame

Slepá viera v to, že „viac áut na fotke = neplatná pokuta“, sa vám však môže škaredo vypomstiť. Na cestách v strednej Európe, vrátane susedného Poľska či našich úsekov, totiž masívne pribúdajú moderné systémy (napríklad zariadenie Traffistar SR520). Tento systém funguje na úplne inom princípe. Namiesto mikrovlnnej hlavice vo vzduchu využíva indukčné slučky zabudované priamo vo vozovke. Na každom jazdnom pruhu sú v presnej vzdialenosti osadené dve slučky, ktoré merajú čas prejazdu a z neho vypočítajú priemernú rýchlosť auta.

Ak teda dostanete pokutu, oplatí sa dôkladne preštudovať priloženú fotografiu. Informáciu o type zariadenia, ktorým bol priestupok zaznamenaný, nájdete väčšinou v pravom dolnom rohu. „Ak zistíte, že ide o zariadenie s indukčnou slučkou, je úplne jedno, koľko áut na fotke je. Systém totiž presne vie, na ktorom jazdnom pruhu a v akom čase došlo k prekročeniu rýchlosti,“ uvádza portál. Pri klasickom radare sa však na fotku pozrieť oplatí.

Viac o téme: Pokuta Radar
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kadiaľ je najlepšie ísť
Kadiaľ je najlepšie ísť do Chorvátska? Mihál sa podelil o dlhoročné skúsenosti: TOTO je najlepšia cesta a čas
Domáce
Veľká akcia Radar na
Veľká akcia Radar na slovenských cestách: Policajti nachytali viac ako 1500 vodičov
Domáce
Babičku zachytil policajný radar.
Šok na ceste: Radar zameral babičku s chodítkom! Mala prekročiť povolenú rýchlosť
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Natalia Germáni na KVIFF
Natalia Germáni na KVIFF
Prominenti
Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Prominenti
Slovenský kanoista Alex Gavlider: Vedel som, že to mám v sebe
Slovenský kanoista Alex Gavlider: Vedel som, že to mám v sebe
Šport

Domáce správy

Ráno poznačila tragická dopravná
Ráno poznačila tragická dopravná nehoda: FOTO Z auta ostala len kopa šrotu!
Domáce
Nie každá pokuta z
Nie každá pokuta z radaru je nepriestrelná: TENTO malý detail rozhoduje, či máte šancu na úspech
Domáce
Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry
Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry z dovolenky radšej nekupujte! Riskujete pokutu až tisíce eur
Zaujímavosti
V Košiciach odštartovala detská univerzita UVLF: Malí študenti zažijú svet zvierat aj farmácie
V Košiciach odštartovala detská univerzita UVLF: Malí študenti zažijú svet zvierat aj farmácie
Košice

Zahraničné

Rusi presadajú na kone:
Rusi presadajú na kone: Pre drahý benzín ich kupujú namiesto terénnych áut
Zahraničné
Po úderoch USA v
Po úderoch USA v Iráne čelí Kuvajt útokom, v Bahrajne zazneli varovné sirény
Zahraničné
Ilustračné foto
Teherán odsúdil rozhodnutie USA obnoviť sankcie na predaj iránskej ropy
Zahraničné
Agent ICE smrteľne postrelil
Agent ICE smrteľne postrelil muža z Mexika, podľa DHS išlo o sebaobranu
Zahraničné

Prominenti

FOTO Speváčka Duffy sa
FOTO Speváčka Duffy sa po únose a znásilnení opäť postavila na pódium: Aha, ako po 16. rokoch vyzerá!
Zahraniční prominenti
Paľo Bruchala prežil hororový
Paľo Bruchala prežil hororový večer: Odmietol zaplatiť... prišli si preňho policajti!
Domáci prominenti
Lenka Šóošová
Trápenie bývalej markizáckej hviezdy: Čo mám robiť s mojím synom?
Domáci prominenti
Anjelica Huston
Slávna Morticia z Addamsovcov: Aha, ako vyzerala ako 16-ročná žaba!
Osobnosti

Zaujímavosti

Ilustrácia zobrazujúca hviezdu TOI-791
Astronómovia objavili obrie planéty: Sú ľahšie ako cukrová vata!
Zaujímavosti
Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry
Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry z dovolenky radšej nekupujte! Riskujete pokutu až tisíce eur
Zaujímavosti
Dá sa zvrátiť poškodenie
Dá sa zvrátiť poškodenie spôsobené alkoholom? Vedci odhalili, čo sa začne v tele diať po vysadení alkoholu
vysetrenie.sk
Chlapec našiel na pláži
Chlapec našiel na pláži zvláštny kameň! Ukázalo sa, že je to NIEČO neuveriteľné
Zaujímavosti

Dobré správy

Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
Na Slovensku rastie rýchlejšie
Na Slovensku rastie rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky: Viete, o aký sektor ide?
hashtag.sk
FOTO Naša redaktorka absolvovala vyšetrenie
Za pár minút a bez výmenného lístka: Skúsili sme vyšetrenie, aké ponúka jediné laboratórium na Slovensku
Domáce

Ekonomika

Štát pošle Hornonitrianskym baniam takmer 13 miliónov eur: Peniaze majú pomôcť s koncom uhlia
Štát pošle Hornonitrianskym baniam takmer 13 miliónov eur: Peniaze majú pomôcť s koncom uhlia
Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!
Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!
10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Penaltová lotéria v prospech Švajčiarov: Kolumbijčania sa lúčia s MS 2026
MS VO FUTBALE 2026 Penaltová lotéria v prospech Švajčiarov: Kolumbijčania sa lúčia s MS 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Obrovský hnev egyptského trénera po vypadnutí: To, čo sa nám stalo, nebolo fér
MS VO FUTBALE 2026 Obrovský hnev egyptského trénera po vypadnutí: To, čo sa nám stalo, nebolo fér
MS vo futbale
Sinner podľa očakávania v semifinále a veľkolepá 5-hodinová bitka Djokoviča s Augerom-Aliassimem!
Sinner podľa očakávania v semifinále a veľkolepá 5-hodinová bitka Djokoviča s Augerom-Aliassimem!
Muži
MS VO FUTBALE 2026 Messi bol na pokraji vypadnutia proti Egyptu: Neuveriteľná otočka Argentíny!
MS VO FUTBALE 2026 Messi bol na pokraji vypadnutia proti Egyptu: Neuveriteľná otočka Argentíny!
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
Modely
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Doprava
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
Predstavujeme
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Od chronického sťažovateľa po tichého jedáka: 6 typov kolegov, ktorých nájdete v každom jednom office
Od chronického sťažovateľa po tichého jedáka: 6 typov kolegov, ktorých nájdete v každom jednom office
O práci s humorom
Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Rady, tipy a triky
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prostredie práce
Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Zahraničné

Varenie a recepty

Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Rady a tipy
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Rady a tipy

Technológie

Na východe Slovenska vyrástla „Železná stena“. Delostrelci absolvovali najväčšie cvičenie svojho druhu za posledných 25 rokov
Na východe Slovenska vyrástla „Železná stena“. Delostrelci absolvovali najväčšie cvičenie svojho druhu za posledných 25 rokov
Slovenská armáda
Neandertálci odišli, no ich zvyky akoby zostali. Vedci v tureckej jaskyni našli zvláštnu stopu po dvoch druhoch ľudí
Neandertálci odišli, no ich zvyky akoby zostali. Vedci v tureckej jaskyni našli zvláštnu stopu po dvoch druhoch ľudí
Veda a výskum
Chystáš sa na dovolenku? Tieto Android funkcie si zapni ešte doma, inak ťa mobil môže nechať v štichu
Chystáš sa na dovolenku? Tieto Android funkcie si zapni ešte doma, inak ťa mobil môže nechať v štichu
Android
Nový vojenský dron má preletieť takmer 1 000 kilometrov a vystúpať do výšky 18-tisíc metrov. Zvládnuť má prieskum, prepravu nákladu aj bojové úlohy
Nový vojenský dron má preletieť takmer 1 000 kilometrov a vystúpať do výšky 18-tisíc metrov. Zvládnuť má prieskum, prepravu nákladu aj bojové úlohy
Armádne technológie

TN LIVE

VIDEO: Ďalšie výbuchy v Kyjeve. Rusko útočilo aj v ďalšom ukrajinskom meste
VIDEO: Ďalšie výbuchy v Kyjeve. Rusko útočilo aj v ďalšom ukrajinskom meste
Zahraničné
Napätie pokračuje aj napriek prímeriu. USA a Irán opäť na seba vzájomne útočili
Napätie pokračuje aj napriek prímeriu. USA a Irán opäť na seba vzájomne útočili
Zahraničné
Taktický boj gól nepriniesol, veľkú drámu rozhodli až penalty. Švajčiari vo štvrťfinále vyzvú Argentínu
Taktický boj gól nepriniesol, veľkú drámu rozhodli až penalty. Švajčiari vo štvrťfinále vyzvú Argentínu
Šport
Zákaz sociálnych sieti pre deti zatiaľ zlyháva. Odhalili zásadný problém
Zákaz sociálnych sieti pre deti zatiaľ zlyháva. Odhalili zásadný problém
Zahraničné

Bývanie

Vyzerá ako bežný dom, no postavili ho geniálne. Klímu v lete ani netreba, na kúrenie minú z energií len minimum
Vyzerá ako bežný dom, no postavili ho geniálne. Klímu v lete ani netreba, na kúrenie minú z energií len minimum
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?

Pre kutilov

Urobte z uhlovej brúsky stolovú pílu: Šikovný trik na dokonale presné rezy
Urobte z uhlovej brúsky stolovú pílu: Šikovný trik na dokonale presné rezy
Náradie a stroje
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Dvor a záhrada
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Dvor a záhrada
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najväčší perfekcionisti zverokruhu: Chyby odpúšťajú každému, len nie sebe
Zábava
Najväčší perfekcionisti zverokruhu: Chyby odpúšťajú každému, len nie sebe
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ráno poznačila tragická dopravná
Domáce
Ráno poznačila tragická dopravná nehoda: FOTO Z auta ostala len kopa šrotu!
Nie každá pokuta z
Domáce
Nie každá pokuta z radaru je nepriestrelná: TENTO malý detail rozhoduje, či máte šancu na úspech
MIMORIADNY ONLINE Z Kyjeva
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Z Kyjeva hlásia výbuchy po ruských úderoch: Zelenskyj žiada NATO o pomoc!
Panika v NATO: USA
Zahraničné
Panika v NATO: USA stiahli z východného krídla stovky vojakov! Nikto nevie, čo bude ďalej

Ďalšie zo Zoznamu