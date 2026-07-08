Nie každá pokuta z radaru je nepriestrelná: TENTO malý detail rozhoduje, či máte šancu na úspech

BRATISLAVA - Dostali ste v schránke nepríjemný pozdrav v podobe pokuty za rýchlosť, no na priloženej fotografii z radaru nie ste na ceste sami? Mnohí vodiči okamžite podliehajú predstave, že v takomto prípade je meranie neplatné a pokutu platiť nemusia, realita je však oveľa zložitejšia. O tom, či máte reálnu šancu pred políciou uspieť, rozhoduje jeden nenápadný technický detail. Ten nájdete vytlačený väčšinou v pravom dolnom rohu doručenej snímky.
Upozorňuje na to motoristický portál Autoviny. Väčšina stacionárnych aj mobilných radarov na našich cestách funguje na princípe vysielania mikrovlnného lúča. Ten sa odrazí od auta a na základe takzvaného Dopplerovho javu vypočíta rýchlosť vozidla. Problém nastáva vtedy, keď sa mikrovlnný lúč vo väčšej vzdialenosti rozšíri a odrazí sa od dvoch či troch áut idúcich vedľa seba.
Systém vtedy zaznamená najvýraznejší odraz signálu, no meranie je v tej chvíli mimoriadne citlivé na rušenie. Ak sa na takejto snímke nachádza viacero áut súčasne, policajné systémy ju pri spracovaní často automaticky vyradia ako nepoužiteľnú. Pokiaľ vám predsa len dorazí a vy sa rozhodnete pokutu neprijať a napadnúť ju, pri klasickom radare máte reálnu šancu na úspech, pretože polícia nedokáže so 100-percentnou istotou dokázať, ktorému autu rýchlosť patrila.
Pozor na pascu v rohu fotky: Indukčná slučka neklame
Slepá viera v to, že „viac áut na fotke = neplatná pokuta“, sa vám však môže škaredo vypomstiť. Na cestách v strednej Európe, vrátane susedného Poľska či našich úsekov, totiž masívne pribúdajú moderné systémy (napríklad zariadenie Traffistar SR520). Tento systém funguje na úplne inom princípe. Namiesto mikrovlnnej hlavice vo vzduchu využíva indukčné slučky zabudované priamo vo vozovke. Na každom jazdnom pruhu sú v presnej vzdialenosti osadené dve slučky, ktoré merajú čas prejazdu a z neho vypočítajú priemernú rýchlosť auta.
Ak teda dostanete pokutu, oplatí sa dôkladne preštudovať priloženú fotografiu. Informáciu o type zariadenia, ktorým bol priestupok zaznamenaný, nájdete väčšinou v pravom dolnom rohu. „Ak zistíte, že ide o zariadenie s indukčnou slučkou, je úplne jedno, koľko áut na fotke je. Systém totiž presne vie, na ktorom jazdnom pruhu a v akom čase došlo k prekročeniu rýchlosti,“ uvádza portál. Pri klasickom radare sa však na fotku pozrieť oplatí.