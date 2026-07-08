Po úderoch USA v Iráne čelí Kuvajt útokom, v Bahrajne zazneli varovné sirény

KUVAJT/MANÁMA - Kuvajtská armáda v stredu oznámila, že jej protivzdušná obrana v súčasnosti čelí nepriateľským útokom dronmi a raketami. V Bahrajne sa rozozvučali sirény leteckého poplachu. Tieto incidenty nasledujú po útokoch americkej armády na Irán, ktorý varoval pred odvetou. Informuje o tom agentúra AFP a stanica Sky News.
Armáda Kuvajtu neuviedla, odkiaľ sú rakety a drony namierené na jej krajinu. „Generálny štáb armády poznamenáva, že všetky hlasné výbuchy sú dôsledkom zachytávania nepriateľských útokov systémami protivzdušnej obrany,“ tvrdí armáda na sieti X.
Krátko pred oznámením kuvajtskej armády o prichádzajúcich dronoch a raketách informovalo bahrajnské ministerstvo vnútra o spustení leteckého poplachu v krajine a vyzvalo ľudí, aby zachovali pokoj a šli na najbližšie bezpečné miesto.
Spojené štáty v noci na stredu podnikli údery na Irán, pričom šlo podľa americkej armády o reakciu na útoky na tri lode prechádzajúce Hormuzským prielivom, z ktorých USA obviňujú islamskú republiku. Armáda uviedla, že zasiahla viac než 80 cieľov. Teherán odsúdil tieto útoky, obvinil USA z porušenia memoranda o porozumení a armáda prisľúbila odvetu.