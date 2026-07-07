Moderátorka z STVR odhodila šaty a... Odhalila tetovanie na intímnom mieste!

BRATISLAVA - Diváci ju poznajú ako vždy elegantnú a profesionálnu moderátorku športového spravodajstva STVR. Počas dovolenky však Kristína Kucianová ukázala svoju uvoľnenejšiu stránku. Zo slnečných dní pri mori zverejnila fotografie v plavkách, na ktorých si pozorní fanúšikovia všimli aj detail, ktorý bežne zostáva skrytý.
Kristína Kucianová sa stala známou tvárou športského spravodajstva STVR, keď na obrazovkách vystriedala Marianu Ďurianovú. Už dlhší čas moderuje reláciu Góly – body – sekundy, v ktorej sa cíti ako doma a diváci si ju veľmi obľúbili. Šport jej pritom nie je vôbec cudzí – práve naopak. V minulosti sa venovala tenisu na profesionálnej úrovni, čo jej dalo nielen disciplínu a vytrvalosť, ale aj schopnosť zvládať tlak a vystupovať sebavedomo.
Aj vďaka týmto skúsenostiam pôsobí pred televíznymi kamerami prirodzene, suverénne a dôveryhodne. Na obrazovkách ju diváci poznajú najmä ako elegantnú a vždy dokonale upravenú moderátorku. Jej šatník tvoria prevažne formálne outfity, ktoré podčiarkujú profesionálny imidž a neraz pôsobia až konzervatívnym dojmom. Mimo televízneho štúdia však ukazuje aj svoju uvoľnenejšiu stránku, o čom sa jej fanúšikovia mohli presvedčiť už viackrát prostredníctvom sociálnych sietí.
Tentoraz si dopriala zaslúžený oddych od pracovných povinností a spolu s kamarátkami vyrazila na dovolenku k moru. Zo slnečných dní sa pochválila viacerými zábermi, na ktorých nechýbali ani fotografie v plavkách. Práve tie okamžite upútali pozornosť jej fanúšikov. Na jednej zo snímok si totiž pozornejší sledovatelia mohli všimnúť aj malé tetovanie umiestnené v oblasti bedra pri bikinách, ktoré za bežných okolností zostáva skryté.
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