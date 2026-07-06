Kremeľ to už netají: Konflikt na Ukrajine označil za vojnu! Predtým to bola špeciálna vojenská operácia

MOSKVA - Viac ako štyri roky od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu prišla z Kremľa nezvyčajná zmena rétoriky. Hovorca prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov prvýkrát otvorene označil konflikt za vojnu, pričom to zdôvodnil podporou, ktorú Kyjevu poskytujú západné štáty.
Hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov označil konflikt na Ukrajine za vojnu. Ide o výrazný posun oproti doterajšej oficiálnej terminológii Kremľa, ktorý od začiatku invázie vo februári 2022 používal označenie „špeciálna vojenská operácia“. Informovala o tom agentúra Unian.
Peskov to povedal v rozhovore s proruským novinárom Pavlom Zarubinom. Podľa jeho slov sa charakter konfliktu postupne zmenil.
„Všetko sa začalo ako špeciálna vojenská operácia. Teraz je to vojna, pretože za Kyjevom stoja Berlín, Paríž, Haag, Oslo a, žiaľ, aj Washington,“ vyhlásil hovorca Kremľa.
Za zmenu označenia viní podporu Západu
Peskov tvrdí, že západné štáty sa podľa Ruska priamo podieľajú na podpore ukrajinských ozbrojených síl. Ako príklad uviedol poskytovanie satelitných údajov či pomoc pri využívaní západných zbraní na útoky proti cieľom na ruskom území.
Práve rozsiahlu podporu spojencov Kyjeva označil za jeden z hlavných dôvodov, prečo Rusko podľa jeho slov doteraz nedosiahlo víťazstvo.
Kyjev podľa Peskova nedokáže Moskvu prinútiť ustúpiť
Hovorca zároveň vyhlásil, že Ukrajina je podľa neho schopná podniknúť rôzne kroky, no zároveň odmietol, že by nimi dokázala vyvinúť rozhodujúci tlak na Rusko.
„Samozrejme, kyjevský režim sa snaží na seba upozorniť a vytvoriť informačný obraz pre svojich podporovateľov a spojencov v Severoatlantickej aliancii. Tvrdí, že mu to umožňuje vyvíjať určitý tlak, ale my si to nemyslíme,“ uviedol Peskov.
Kremeľ od začiatku invázie používal iný názov
Rusko od februára 2022 dôsledne označuje inváziu na Ukrajinu ako „špeciálnu vojenskú operáciu“. Takéto pomenovanie sa stalo súčasťou oficiálnej rétoriky Kremľa a používali ho predstavitelia štátu aj štátne médiá.
Peskovovo najnovšie vyhlásenie preto predstavuje jednu z najvýraznejších zmien v oficiálnom slovníku ruského vedenia od začiatku vojny.