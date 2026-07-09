Obrovská rodinná tragédia: Opatrovateľka nechala dieťa v rozpálenom aute! Už sa ho nepodarilo zachrániť

MIAMI - Americké mesto Hallandale Beach zasiahla tragédia. Dvojročné dieťa zomrelo po tom, čo zostalo zavreté v aute odstavenom na priamom slnku. Polícia preveruje okolnosti prípadu, pričom predbežne pracuje s verziou, že príčinou smrti bol úpal.
Dieťa našli bez známok života
Nešťastie sa stalo v nedeľu v meste Hallandale Beach na Floride, približne 30 kilometrov severne od Miami.
Podľa viacerých amerických médií nechala opatrovateľka dvojročné dieťa vo vozidle zaparkovanom na slnku. Nie je zatiaľ jasné, ako dlho sa batoľa v aute nachádzalo.
Keď na miesto dorazili policajti, našli dieťa bez známok života. Vyšetrovatelia predpokladajú, že zomrelo na následky prehriatia organizmu, presnú príčinu smrti však určí až ďalšie vyšetrovanie. Na tragédiu upozornil aj švajčiarsky denník Blick.
Teplota v aute stúpa počas niekoľkých minút
Odborníci dlhodobo upozorňujú, že interiér zaparkovaného vozidla sa dokáže prehriať na životu nebezpečné hodnoty už v priebehu niekoľkých minút.
Najväčšie riziko hrozí malým deťom, ktorých organizmus si s vysokými teplotami nedokáže poradiť tak účinne ako u dospelých. Aj krátky pobyt v rozpálenom aute preto môže mať fatálne následky.
Podobné prípady pribúdajú aj v Európe
Takéto tragédie sa pritom neodohrávajú iba v Spojených štátoch. V júni 2026 našli v nemeckom meste Schorndorf mŕtve 20-mesačné dieťa, ktoré zostalo niekoľko hodín vo vozidle odstavenom na slnku.
Vo Francúzsku v polovici júla zomreli dvaja súrodenci vo veku dva a štyri roky. Ďalšia tragédia sa odohrala tiež vo Francúzsku, kde prišli o život dvojčatá ponechané v silne prehriatej miestnosti.
Psychiater vysvetlil syndróm zabudnutého dieťaťa
Psychológovia podobné prípady spájajú s javom označovaným ako „Forgotten Baby Syndrome“ (syndróm zabudnutého dieťaťa).
Psychiater Cosmin Chita z Zürichu pre denník Blick vysvetlil, že nejde nevyhnutne o vedomú ľahostajnosť alebo nezodpovednosť. „Nejde o morálne zlyhanie, ale o zlyhanie pamäťového systému, ktoré je z psychologického hľadiska pochopiteľné,“ uviedol.
Podľa neho môže nečakaná zmena každodennej rutiny v kombinácii so stresom, nedostatkom spánku alebo rozptýlením spôsobiť, že mozog prepne do takzvaného automatického režimu.