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Austrália a Fidži založili novú alianciu: Nový Zéland zvažuje vstup

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

WELLINGTON - Nový Zéland zvažuje vstup do obrannej aliancie Oceán mieru, ktorú tento týždeň založili Austrália a Fidži. Uviedol to vo štvrtok novozélandský premiér Christopher Luxon, píše správa agentúr AFP a Reuters.

Austrália a Fidži v pondelok uzavreli obrannú dohodu, ktorou vytvorili alianciu s názvom Oceán mieru v snahe zamedziť Číne získavať vplyv v južnom Tichomorí. Súčasťou nového bezpečnostného paktu je aj doložka o vzájomnej obrane. Dohodu podpísali austrálsky premiér Anthony Albanese a jeho fidžijský náprotivok Sitiveni Rabuka.

Čína v roku 2022 potajme podpísala bezpečnostný pakt

Čína v roku 2022 potajme podpísala bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi, čo v regióne vyvolalo obavy z jej potenciálnej vojenskej prítomnosti. Austrália v reakcii zintenzívnila svoje diplomatické úsilie a zaistila si nové obranné dohody s ostrovnými štátmi ako Papua Nová Guinea, Vanuatu alebo Tuvalu.

Austrália a Fidži uviedli, že do novej obrannej aliancie môžu vstúpiť aj ďalšie tichomorské krajiny. „Fidži a Austrália tento týždeň oznámili záväzok stať sa vojenskými spojencami a Nový Zéland to víta,“ uviedol vo štvrtok Luxon s tým, že jeho krajina zdieľa silný vzťah s Austráliou aj s Fidži.S oboma krajinami už spolupracujeme na tom, ako môžeme vytvoriť bezpečnejší región pre všetkých, takže spolupráca s nimi v rámci tejto aliancie je logická,“ doplnil.

Novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters tvrdí, že „povýšenie dlhodobého vzťahu s Austráliou a Fidži, a ďalšími tichomorskými krajinami, prostredníctvom aliancie by znamenalo, že sa stanú ešte bližšími partnermi“. Podľa ministra obrany Chrisa Penka by šlo o „príležitosť na posilnenie jednoty v Tichomorí“. Novozélandskí predstavitelia sa tak vyjadrili po tom, ako Čína v pondelok v Tichom oceáne prostredníctvom jednej zo svojich ponoriek otestovala medzikontinentálnu balistickú raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu.

Viac o téme: AlianciaAustráliaNový ZélandFidži
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