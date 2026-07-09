Belohorcová odhalila svoj sedemciferný honorár: Za moderovanie zarábala rozprávkové peniaze!

BRATISLAVA - Zuzana Belohorcová otvorene prehovorila o časoch, keď patrila medzi najvýraznejšie televízne tváre. V pripravovanej relácii prezradila, aký honorár dostávala za moderovanie relácie Peříčko. Suma vyráža dych aj po rokoch.
Zuzana Belohorcová patrila svojho času medzi najznámejšie moderátorky na Slovensku. Diváci si ju dodnes spájajú najmä so šteklivou reláciou Peříčko, ktorá patrila k najsledovanejším formátom svojej doby. Na vrchole kariéry bola jednou z najžiadanejších televíznych tvárí a jej honoráre patrili medzi najvyššie v šoubiznise. Až teraz po rokoch prezradila, koľko jej za moderovanie pristávalo na účet.
V pripravovanej šou magazínu Emma sa vráti k obdobiu svojej televíznej slávy a otvorene prehovorí aj o peniazoch, ktoré v tom čase zarábala.„Ja som vtedy za moderovanie Peříčka mala honorár milión korún mesačne. Ja som ešte ani deti do školy nehodila a už som mala zarobené,“ priznala otvorene Belohorcová, ktorá momentálne prežíva spokojné obdobie. Súd ju pred mesiacom rozviedol s exmanželom Vlastom Hájekom, s ktorým má blondínka dve deti - dcéru Salmu a syna nevia.
Jej slová okamžite zaujali, keďže ide o sumu, o ktorej sa väčšine ľudí môže len snívať. Belohorcová tak po rokoch odhalila, že práve moderovanie populárnej relácie jej prinášalo mimoriadne lukratívny príjem. V rozhovore pritom zaspomína aj na svoje súkromie a obdobie, keď patrila medzi najvýraznejšie tváre slovenského šoubiznisu.
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