MIMORIADNE Trojročný syn zomrel v rozpálenom aute! Rodičia si mysleli, že spí v izbe

PARÍŽ - Francúzsko zasiahla ďalšia tragédia spojená s extrémnymi horúčavami. Trojročného chlapca našli bez známok života v rozpálenom aute. Rodičia si mysleli, že spí vo svojej izbe.
Rodičia verili, že ich syn odpočíva
Francúzsko otriasol ďalší prípad úmrtia dieťaťa počas mimoriadnej vlny horúčav. V meste Saint-Gratien neďaleko Paríža prišiel o život trojročný chlapec, ktorého našli v rodinnom aute po tom, čo teploty v krajine vystúpili až na 44 stupňov Celzia.
Podľa francúzskeho denníka Le Parisien chlapec rodičom povedal, že si ide ľahnúť do svojej izby. Obaja preto žili v presvedčení, že spí.
Desivé zistenie prišlo až po desiatkach minút
Keď si rodičia uvedomili, že dieťa v izbe nie je, začali ho zúfalo hľadať. Približne o 45 minút neskôr ho našli zamknutého v rozpálenom rodinnom aute.
Na tiesňovú linku zavolali krátko po 19. hodine. Chlapec mal v čase nálezu zástavu srdca.
Matka po objavení syna hlasno kričala o pomoc. Jej volanie začul vodič autobusu, ktorý zastavil a okamžite sa pokúsil dieťa oživiť. V resuscitácii pokračoval až do príchodu záchranárov, no chlapca sa už nepodarilo zachrániť.
Polícia vyšetruje, ako sa dostal do auta
Vyšetrovatelia zatiaľ nevedia, ako sa trojročný chlapec do vozidla dostal ani prečo v ňom zostal uväznený. Okolnosti tragédie sú predmetom policajného vyšetrovania.
Druhá tragédia v priebehu niekoľkých dní
Ide už o druhý podobný prípad vo Francúzsku počas aktuálnej vlny extrémnych horúčav.
Len niekoľko dní predtým zomreli v meste Carpentras dvojročné a štvorročné dieťa, ktoré našli v rodinnom aute zaparkovanom v garáži pri dome. Napriek okamžitému zásahu záchranárov sa ich životy nepodarilo zachrániť. Prokuratúra následne začala vyšetrovanie pre podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti.
Vyšetrovanie preveruje viacero verzií
Prvé zistenia podľa prokuratúry naznačujú, že deti pravdepodobne zomreli v dôsledku pôsobenia extrémne vysokých teplôt. Definitívne závery však prinesú až ďalšie znalecké posudky.
Vyšetrovatelia preverujú aj možnosť, že sa deti dostali do auta bez vedomia svojej 33-ročnej matky a následne sa z vozidla nedokázali dostať von.
Podľa policajného zdroja, na ktorý sa odvoláva Le Parisien, žena pri výsluchu uviedla, že na deti počas nákupu zabudla. Agentúra AFP zároveň informovala, že počas vyšetrovania poskytla viacero rozdielnych verzií udalostí.