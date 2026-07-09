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Nie sú také tiché, ako si myslíme: Rastliny pri poškodení volajú o pomoc!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

TEL AVIV - Sú úplne tiché? Vedci zistili, že rastliny pri poškodení alebo nedostatku vody vysielajú zvuky, ktoré síce ľudské ucho nedokáže zachytiť, no špeciálne prístroje ich bez problémov zaznamenajú. Objav môže zmeniť pohľad na to, ako rastliny reagujú na stres.

Rastliny vysielajú zvuky, ktoré človek nepočuje

Keď rastlina trpí nedostatkom vody alebo jej niekto poškodí stonku, nemusí zostať úplne ticho. Výskumníci zistili, že v takýchto situáciách vydáva krátke ultrazvukové zvuky, ktoré sa nachádzajú mimo rozsahu ľudského sluchu.

Na objav upozornili vedci z izraelskej Tel Aviv University, ktorých štúdia vyšla v prestížnom vedeckom časopise Cell. Pomocou citlivých mikrofónov zaznamenali zvuky z rastlín paradajok aj tabaku pestovaných v kontrolovaných podmienkach.

Poškodené rastliny boli výrazne „hlasnejšie“

Počas experimentov vedci porovnávali zdravé rastliny s tými, ktorým chýbala voda alebo mali poškodenú stonku. Ukázalo sa, že stresované rastliny vydávali podstatne viac zvukov.

V niektorých prípadoch zaznamenali desiatky ultrazvukových impulzov za hodinu, zatiaľ čo zdravé rastliny boli takmer úplne tiché.

Vedúci výskumu profesor Lilach Hadany vysvetlil: „Aj v tichom poli existujú zvuky, ktoré nepočujeme, a tieto zvuky nesú informácie.“

Podľa vedcov ide o prvý presvedčivý dôkaz, že rastliny vysielajú zvuky prenášané vzduchom.

Vedci predpokladajú, že za zvukmi stojí voda

Odborníci sa domnievajú, že zvuky vznikajú počas procesu nazývaného kavitácia. V cievach rastliny sa pri nedostatku vody vytvárajú a praskajú drobné vzduchové bubliny, ktoré produkujú ultrazvukové impulzy.

Neznamená to teda, že rastlina vedome kričí alebo cíti bolesť podobne ako človek či zviera. Ide o fyzikálny jav, ktorý je dôsledkom stresu.

Mohli by ich počuť zvieratá?

Hoci ľudia tieto zvuky nevnímajú, niektoré živočíchy áno. Vedci upozorňujú, že netopiere, myši či viaceré druhy hmyzu dokážu zachytiť ultrazvuk.

Profesor Yossi Yovel, spoluautor štúdie, preto pripúšťa, že zvuky rastlín môžu zohrávať úlohu aj v prírode. „Je možné, že iné organizmy tieto zvuky využívajú pri rozhodovaní, napríklad kam nakladú vajíčka alebo ktorým rastlinám sa vyhnú.“

Túto hypotézu však bude potrebné ešte potvrdiť ďalšími výskumami.

Objav môže pomôcť aj poľnohospodárom

Vedci vidia praktické využitie svojho objavu najmä v poľnohospodárstve. Ak by bolo možné ultrazvukové signály rastlín sledovať pomocou senzorov, farmári by mohli zistiť, že plodiny trpia suchom ešte skôr, ako sa objavia viditeľné príznaky.

Podľa autorov štúdie by to mohlo pomôcť efektívnejšie hospodáriť s vodou a včas reagovať na stres rastlín.

Nejde o senzáciu, ale o nový pohľad na rastliny

Vedci zdôrazňujú, že ich výskum neznamená, že rastliny medzi sebou „hovoria“ podobne ako ľudia. Ukazuje však, že pri nepriaznivých podmienkach produkujú merateľné zvuky, ktoré môžu niesť dôležité informácie o ich stave.

Objav preto otvára nové možnosti výskumu a naznačuje, že svet rastlín je oveľa zložitejší, než sa ešte donedávna predpokladalo.

Viac o téme: RastlinyVodaPoškodenieVýskumVedciZvuky
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