Vaiana prichádza do kín v hranom spracovaní: Novú hrdinku vyberali spomedzi 32-tisíc dievčat

Milovaný príbeh Vaiany sa vracia na filmové plátna v hranom spracovaní a pri tejto príležitosti sme si pre našich čitateľov pripravili aj súťaž o atraktívne ceny. Traja z vás môžu vyhrať knihu a dve vstupenky do siete kín CINEMAX. Ako sa zapojiť, sa dozviete na konci článku.
Už dnes prichádza do slovenských kín hraná verzia filmu Vaiana, ktorá prináša nový pohľad na jeden z najúspešnejších animovaných filmov spoločnosti Disney.
Divákov čaká veľkolepé dobrodružstvo na otvorenom oceáne, úchvatné tropické scenérie, známe piesne aj úplne nové herecké obsadenie. Jedinou známou tvárou, ktorá sa vracia zo sveta animácie, je Dwayne Johnson, ktorý si opäť zahrá legendárneho poloboha Mauiho.
Vaianu hľadali po celom svete. Vyhrala spomedzi viac ako 32 000 uchádzačiek
Najväčšou neznámou bolo obsadenie hlavnej hrdinky. Tvorcovia preto spustili rozsiahly medzinárodný casting, do ktorého sa prihlásilo viac ako 32 000 dievčat.
Víťazkou sa napokon stala mladá austrálska herečka Catherine Lagaʻaia, ktorá podľa producentov zaujala už pri prvom konkurznom videu.
„Za prvých 24 hodín sme dostali viac ako 10-tisíc prihlášok. Nakoniec ich bolo vyše 32-tisíc. Keď sme uvideli Katie, okamžite sme vedeli, že je to ona,“ prezradil producent Beau Flynn.
Samotná herečka priznala, že príprava bola mimoriadne náročná. Spev trénovala so svojím bratom a scenár celé týždne nacvičovala spolu s otcom.
Dwayne Johnson: Maui pre mňa znamená všetko
Hoci je film plný dobrodružstva a humoru, pre Dwayna Johnsona má veľmi osobný rozmer.
Okrem toho, že si opäť zahral obľúbeného Mauiho, pôsobí aj ako producent filmu. A práve táto postava podľa neho predstavuje odkaz na jeho vlastnú rodinu.
„Maui reprezentuje naše polynézske kultúry, ale zároveň je stelesnením môjho zosnulého starého otca Petera Maiviu. Keď porovnáte jeho fotografie s Mauiom, podobnosť je neuveriteľná. Symbolizuje naše dedičstvo, hrdosť aj kultúru,“ povedal Johnson.
Silný príbeh, ktorý oslovuje každú generáciu
Režisérom filmu je uznávaný Thomas Kail, držiteľ cien Emmy a Tony Award, známy najmä vďaka legendárnym broadwayským hitom Hamilton a In the Heights.
Podľa neho je dôvod úspechu Vaiany jednoduchý.
„Každý z nás si niekedy kladie otázky: Kto som? Kým sa chcem stať? Ako môžem pomôcť svojej rodine či komunite? Presne tie isté otázky rieši aj Vaiana.“
Nová hraná adaptácia vznikala v úzkej spolupráci s tvorcami a umelcami z Tichomoria. Film preto kladie veľký dôraz na autentické zobrazenie polynézskej kultúry, tradícií a hodnôt. V obsadení sa objavuje viac ako 200 hercov z tichomorského regiónu.
Do slovenských kín už 9. júla
Hraná Vaiana ponúkne divákom veľkolepé dobrodružstvo na otvorenom oceáne, humor, emócie aj známe hudobné čísla v novom spracovaní.
Film prichádza do slovenských kín už dnes v distribúcii spoločnosti CinemArt SK.
SÚŤAŽ: Vyhrajte knihu a lístky do kina na Vaianu!
Pri príležitosti premiéry sme si pre čitateľov pripravili súťaž o filmové balíčky.
Hráme o 3 balíčky, pričom každý obsahuje:
1× knihu
2× vstupenku do siete kín CINEMAX po celom Slovensku
Ako sa zapojiť?
Navštívte náš facebookový profil a do komentára pod súťažným príspevkom napíšte, s kým by ste si film Vaiana najradšej pozreli v kine a prečo.
Vyžrebujeme troch výhercov, pričom každý získa jednu knihu a dve vstupenky do kina.
📅 Súťaž trvá do 10. júla 2026.
Veľa šťastia!
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