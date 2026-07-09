Letecká katastrofa: V Arabskom mori našli vrak havarovaného Boeingu! Pátranie po posádke pokračuje

KARÁČI - Pátranie po nákladnom lietadle, ktoré v utorok zmizlo pri pobreží Pakistanu, prinieslo smutný posun. Záchranári už lokalizovali vrak Boeingu 737 v Arabskom mori, osud piatich členov posádky však zostáva neznámy.
Pakistanské úrady potvrdili, že v Arabskom mori objavili trosky nákladného lietadla Boeing 737-400 spoločnosti K2 Airways, ktoré v utorok večer zmizlo počas letu zo Spojených arabských emirátov do Karáči. Po približne dvanástich hodinách intenzívneho pátrania sa podarilo lokalizovať miesto havárie, no záchranári zatiaľ nenašli žiadneho z piatich členov posádky.
Pilot nahlásil technický problém
Lietadlo smerovalo zo Šardže do pakistanského Karáči. Krátko pred stratou spojenia s riadením letovej prevádzky posádka informovala o probléme s navigačným systémom. Radarové údaje následne zaznamenali neobvyklé zmeny smeru letu aj výšky, po ktorých stroj začal prudko klesať a krátko nato zmizol z radarov.
Trosky našli desiatky kilometrov od pobrežia
Vrak sa podarilo nájsť približne 53 námorných míľ, teda asi 98 kilometrov južne od prístavu Ormara. Do rozsiahlej pátracej akcie sa zapojili lietadlá, vrtuľníky, plavidlá pakistanského námorníctva aj pobrežnej stráže. Úrady uviedli, že operácia pokračuje a záchranári sa snažia nájsť členov posádky aj ďalšie časti lietadla.
Vyšetrovatelia chcú získať čierne skrinky
Na palube sa nachádzali dvaja piloti, dvaja palubní inžinieri a jeden ďalší člen personálu. Vyšetrovanie vedú pakistanské úrady za pomoci amerického Národného úradu pre bezpečnosť dopravy (NTSB) a Federálneho úradu pre letectvo (FAA). Kľúčové bude nájdenie letových zapisovačov, ktoré by mohli objasniť, čo sa dialo v posledných minútach letu. Príčina nehody zatiaľ nie je známa.
Lietadlo malo za sebou dlhú službu
Havarovaný Boeing 737-400 bol vyrobený v roku 1999 a pôvodne slúžil na prepravu cestujúcich. Na nákladné lietadlo ho prestavali v roku 2012. Podľa dostupných informácií išlo o jediný Boeing 737 vo flotile spoločnosti K2 Airways.