Známa tanečníčka sa vyzliekla do bikín: Zvodné telá a vášnivé bozky s priateľom

GRÉCKO - Dominika Rošková je šťastná žena! Darí sa jej v tanci, pracovných projektoch a taktiež v láske. Po boku partnera doslova žiari a na dovolenke dvojnásobne.
Tanečníčka Dominika Rošková je vášnivá dračica na parkete aj v živote. Jej energiu sme obdivovali v šou Let’s Dance, kde spolu s Jánom Koleníkom skončili na druhom mieste, keď ich tromfli Zuzka Porubjaková s Matyášom Adamcom. „Je to presne tak, ako to malo byť… Keď som objala Matyáša po tom, čo sa dozvedel, že vyhral... To srdce, ako plakal! Cítila som, že to potreboval zažiť,“ povedala vtedy s obrovskou dávkou empatie i radosti. „Tento polrok považujem za jeden z najkrajších v mojom živote,“ vyznala sa krásna tanečnica.
Krásne a úspešné dni ale pokračujú aj ďalej. S choreografom Miňom Kerešom a jeho tanečnou skupinou bola Dominika v Nemecku, kde tvorili veľký event, a spolu s tanečníkom Matyášom ohlásili novinku, ktorá fungovala vynikajúco. Do konca júna podnikli workshopovú tour po slovenských mestách, na ktorej učili ľudí tancovať. Po mesiacoch driny si však našla čas konečne aj na dovolenku. „Zaslúžime si oddych, naozaj sme rok makali,“ povedala po šou tanečníčka, ktorá by chcela v lete navštíviť viac európskych destinácií.
Spolu so snúbencom Adamom Rehákom si zatiaľ užili slnečné lúče a relax v Grécku. Dominika na fotkách žiari šťastím a vidieť, že si oddych náramne vychutnáva. Eat - Pray - Love. Tieto slová sprevádzajú jej videá na sociálnych sieťach. Čo však neujde naozaj žiadnemu oku, je jej nádherné štíhle a opálené telo. Tanečníčka, ktorá dokáže svojou náruživosťou a vášnivosťou dráždiť na parkete, vyzerá ešte zvodnejšie v plavkách. Táto žena by proste mala nosiť bikiny stále!