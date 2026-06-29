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Tragédia na Cypre: Dve deti našli mŕtve v rozpálenom aute! Nechali ich tam spať

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

NIKÓZIA - Na Cypre došlo k tragédii, ktorá otriasla širokou verejnosťou. V zaparkovanom a zamknutom aute našli bez známok života dvoch súrodencov vo veku osem a desať rokov. Podľa predbežných zistení ich mali dospelí nechať spať vo vozidle počas horúčav. Polícia zadržala ich otca aj nevlastnú matku a okolnosti prípadu intenzívne vyšetruje.

Deti našli až po príchode záchranárov

K tragédii došlo v britskej vojenskej oblasti Dhekelia na Cypre. V zaparkovanom aute objavili dvoch súrodencov bulharského pôvodu, ktorí už nejavili známky života. Na miesto okamžite vyrazili policajti z britskej vojenskej základne aj zdravotníci, tí však mohli už iba potvrdiť ich smrť.

Podľa denníka Cyprus Mail mali mať deti vo veku osem a desať rokov pokyn, aby si išli oddýchnuť do auta. Vozidlo však zostalo zamknuté a počas vysokých teplôt sa zmenilo na smrteľnú pascu. Presnú príčinu úmrtia určí až nariadená pitva.

Polícia preveruje podozrenie z nedbanlivosti

Vyšetrovanie sa zameriava na otca detí a ich nevlastnú matku. Oboch po tragédii zadržali pre podozrenie z nedbanlivosti.

Hovorca britských vojenských základní uviedol, že kriminalisti zisťujú všetky okolnosti prípadu a preverujú, čo sa odohralo pred smrťou detí. Vyšetrovanie súvisí aj s domom v obci Xylophagou v okrese Famagusta, kde rodina bývala.

Miestne médiá informovali, že auto bolo v čase príchodu polície zamknuté a stálo pri poli neďaleko obytnej zóny.

Na telách mali byť stopy po extrémnom teple

Podľa informácií, ktoré zverejnili cyperské médiá, vykazovala pokožka oboch detí známky popálenín spôsobených extrémnym teplom.

Vyšetrovatelia zatiaľ oficiálne nepotvrdili, či deti zomreli na prehriatie organizmu alebo udusenie v rozpálenom vozidle. Aj preto bude rozhodujúca súdna pitva.

Európu sužujú extrémne horúčavy

Prípad z Cypru nie je ojedinelý. Európa už niekoľko týždňov zápasí s mimoriadne silnou vlnou horúčav, ktorá si vyžiadala ďalšie tragické obete.

Vo Francúzsku podľa tamojších úradov do piatka zomreli najmenej štyri deti v súvislosti s extrémnymi teplotami.

Medzi obeťami bol aj len 18-mesačný chlapec, ktorého našli bez života v aute po tom, ako ho podľa predbežných zistení rodič zabudol vo vozidle pri odchode do práce.

Ďalšia tragédia sa odohrala na predmestí Paríža. Trojročného chlapca našli rodičia v bezvedomí v aute zaparkovanom pred domom. Krátko predtým ho uložili spať po tom, ako sa sťažoval na únavu. V deň nešťastia pritom teploty v metropole prekročili 40 stupňov Celzia.

Už začiatkom týždňa zasiahla podobná tragédia aj mesto Carpentras na juhu Francúzska. Matka tam objavila vo vozidle zaparkovanom pred domom starej mamy dvojročného a štvorročného syna v bezvedomí. Napriek snahe záchranárov sa ich životy nepodarilo zachrániť.

Odborníci varujú pred smrteľným rizikom

Lekári opakovane upozorňujú, že teplota v zaparkovanom aute môže počas horúcich dní vystúpiť na životu nebezpečné hodnoty už v priebehu niekoľkých minút. Ani pootvorené okná pritom nedokážu zabrániť rýchlemu prehrievaniu interiéru.

Práve preto odborníci zdôrazňujú, že vo vozidle by nikdy nemali zostať bez dozoru deti ani na krátky čas.

Viac o téme: DetiúmrtieCyprusRozpálené auto
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