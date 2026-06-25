DRÁMA na parkovisku v Šamoríne: Iba 1,5 ročné dieťa sa zamklo v rozpálenom aute! Zúfalý plač, išlo o minúty

ŠAMORÍN - Iba 1,5-ročné dieťa sa v Šamoríne na jednom z parkovísk zamklo v rozhorúčenom aute.
"Operačný dôstojník na linke 158 prijal oznámenie, že na jednom z parkovísk v meste Šamorín zostalo v rozhorúčenom BMW zabuchnuté 1,5-ročné dieťa. K tomu došlo tak, že sám malý pasažier po vystúpení matky z motorového vozidla, toto uzamkol a následne nevedel auto otvoriť. Vystrašené dieťa v aute silno plakalo," uviedla polícia.
Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka Obvodného oddelenia PZ Šamorín. Tá predviedla bleskovú reakciu a dorazila k autu presne dve minúty od prijatia oznamu. "Prítomní policajti dostali situáciu pod kontrolu a za ich asistencie hasiči rýchlo rozbili bočné okno na vozidle a dieťa vyslobodili," informovali.
Dieťatko bolo v šoku a nezastaviteľne plakalo, no po lekárskom prezretí sa potvrdilo, že je v poriadku a bez zranení. "Chlapcom patrí veľké poďakovanie za ich pohotovú reakciu a rýchly zásah, ktorý zabránil možnej tragédii. Skvelá práca," dodali.