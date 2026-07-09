Premiér o voľbách: Očakáva, že víťazmi budú najmä nezávislí kandidáti

BRATISLAVA - V jesenných samosprávnych voľbách budú dominovať kandidáti, ktorí sa budú uchádzať o priazeň voličov ako nezávislí. Myslí si to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), ktorý zároveň mieni, že výsledky v komunálnych voľbách nebudú mať vplyv na to, ako sa „rozdajú karty“ v budúcoročných voľbách do Národnej rady SR.
„Zásadný vplyv na to, ako bude vyzerať politický systém v budúcnosti, komunálne voľby mať nebudú. Politický systém na úrovni strán parlamentu si pôjde svojím životom a výsledky v komunálnych voľbách nebudú ovplyvňovať, čo sa bude diať následne až do parlamentných volieb,“ zdôraznil premiér, odkazujúc aj na to, že v komunálnych voľbách sa nerozhodujú voliči podľa strán či politickej príslušnosti kandidáta, ale poznateľnosti jeho osobnosti a jeho práce. Je aj preto presvedčený, že mnoho kandidátov sa bude uchádzať o hlasy ako nezávislí, a práve nezávislí kandidáti budú hlavnými víťazmi volieb.
Zároveň zvýraznil rešpekt
Zároveň zvýraznil rešpekt k predstaviteľom samospráv. „Majú to ťažké na rozdiel od poslancov Národnej rady, ktorí môžu ostať určitým spôsobom v anonymite, oni sú konfrontovaní všetkým a všetkými,“ uviedol. Myslí si tiež, že samospráva bude potrebovať do budúcnosti reformu, ktorá bude pamätať na súčasný problém malých obcí a ponúkne efektívnejší a zdieľaný systém služieb samospráv.