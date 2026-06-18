Obrovská rodinná tragédia: Matka nechala dieťa v rozpálenom aute! Po hodinách ho našla mŕtve

STUTTGART - Nemecké mesto Schorndorf zasiahla v stredu tragická udalosť. V aute tam zomrelo 20-mesačné dievčatko, ktoré podľa prvotných zistení nechala matka vo vozidle niekoľko hodín.
Malé dieťa našli v rozpálenom aute
Nemecké úrady vyšetrujú smrť 20-mesačného dievčatka, ktoré našli bez známok života v osobnom aute v meste Schorndorf v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko.
Podľa informácií, o ktorých informovali nemecké médiá, existuje podozrenie, že matka na dieťa zabudla, išla nakupovať a nechala ho vo vozidle niekoľko hodín.
Záchranári už nedokázali pomôcť
Tragédia sa odohrala v stredu popoludní. Štyridsaťštyriročná žena mala svoju dcéru objaviť až po niekoľkých hodinách.
Na miesto okamžite privolali záchranárov aj lekára. Tí sa pokúsili dieťa oživiť, no napriek ich snahe sa život dievčatka zachrániť nepodarilo. Smrť bola konštatovaná ešte na mieste.
Prokuratúra začala trestné stíhanie
Prípad prevzala prokuratúra v Stuttgarte, ktorá začala vyšetrovanie pre podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti.
Vyšetrovatelia sa teraz snažia zistiť presný priebeh udalostí a okolnosti, ktoré tragédii predchádzali.
Kľúčová bude pitva
Jednou z hlavných otázok zostáva príčina smrti dieťaťa.
Nariadená pitva má objasniť, či zohrali rozhodujúcu úlohu vysoké teploty vo vozidle, alebo či mohli k úmrtiu prispieť aj iné zdravotné komplikácie.
Vyšetrovatelia zároveň preverujú, ako mohlo dôjsť k tomu, že matka na svoju dcéru zabudla na taký dlhý čas.
Otázky zostávajú nezodpovedané
Polícia zatiaľ nezverejnila podrobnosti o tom, čo žena počas dňa robila ani kde sa v čase tragédie nachádzal otec dieťaťa.
Kriminalisti z Waiblingenu spolu s prokuratúrou pokračujú vo vyšetrovaní a ďalšie informácie by mali priniesť výsledky súdnej pitvy.
Prípad otriasol miestnou komunitou a opäť otvoril diskusiu o nebezpečenstve ponechávania detí v zaparkovaných vozidlách, najmä počas teplých dní. Zatiaľ však nie je jasné, čo presne sa v osudný deň stalo a či smrť dievčatka spôsobilo dlhodobé vystavenie horúčave alebo iný zdravotný problém.