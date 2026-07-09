Tragická noc na diaľnici D1: Vodič osobného auta narazil do kamióna, nemal šancu prežiť

PREŠOV - Utorkový večer na východnom Slovensku poznačila obrovská tragédia. Na diaľnici D1 došlo v nočných hodinách k fatálnej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol život mladého človeka. Kolízia skončila okamžitou smrťou vodiča osobného auta, ktorý z doposiaľ neznámych príčin narazil do pred ním idúceho nákladného vozidla.
K tragickej udalosti došlo na diaľničnom úseku D1 v smere z Popradu na Prešov. Podľa doterajších informácií z vyšetrovania sedel za volantom osobného motorového vozidla 34-ročný muž poľskej národnosti. Z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do zadnej časti nákladného vozidla. Kamión v tom čase viedol 27-ročný vodič.
„Pri náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol. Dychová skúška u vodiča nákladného vozidla bola negatívna,“ informovala na sociálnej sieti polícia. U usmrteného poľského vodiča bude prípadné požitie alkoholu alebo iných návykových látok zisťované pri nariadenej súdnej pitve.