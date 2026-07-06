Dráma pri mestskej pláži: Muža napadol žralok! Roztrhal mu chodidlo

NEW YORK - Na obľúbenej pláži neďaleko New Yorku utrpel plavec zranenie chodidla pri útoku žraloka. Úrady po incidente preventívne uzavreli časť pláže a dočasne zakázali kúpanie. K udalosti došlo len deň po viacerých hláseniach o výskyte žralokov v okolí.
Na pláži Jones Beach State Park v štáte New York došlo v piatok k pravdepodobnému útoku žraloka na plavca. Zranený človek utrpel tržné poranenia chodidla a záchranári ho previezli do nemocnice. Jeho zranenia podľa úradov nie sú život ohrozujúce. Informovala o tom televízia CNN.
Incident sa stal v časti pláže označenej ako Field 6, kde bol v tom čase vo vode. Plavčíci okamžite zasiahli a privolali záchrannú službu.
Pláž preventívne uzavreli a prehľadávali okolie
Po útoku úrady okamžite prerušili kúpanie a začali prehľadávať pobrežné vody, aby zistili, či sa v oblasti nenachádza žralok alebo iný nebezpečný morský živočích.
Po približne hodine pátrania nenašli nič, čo by predstavovalo bezprostredné riziko, a preto povolili návrat ľudí do vody. Kúpanie však obmedzili len na plytkú vodu približne do výšky pása.
Žraloky spozorovali aj na ďalších plážach
K incidentu došlo len deň po tom, ako úrady zaznamenali viacero pozorovaní žralokov na ďalších plážach v okolí New Yorku a na Long Islande.
Na pláži Rockaway Beach v mestskej časti Queens museli úrady opakovane dočasne uzatvárať kúpanie. Núdzové zložky zároveň vyzvali návštevníkov, aby rešpektovali pokyny plavčíkov.
Ďalšieho žraloka spozorovali plavčíci pri pláži Point Lookout na Long Islande. Ľudí okamžite vyzvali, aby opustili more, a preventívne uzavreli aj susedné pláže v oblasti Hempstead.
Výskyt žralokov je častejší, útoky zostávajú zriedkavé
K sérii incidentov dochádza v čase, keď východ Spojených štátov sužujú vysoké teploty a na pláže prichádzajú tisíce ľudí.
Odborníci upozorňujú, že žraloky sa pri americkom pobreží vyskytujú bežne. V posledných rokoch ich však úrady zaznamenávajú častejšie aj vďaka využívaniu dronov, ktoré monitorujú pobrežné vody.
Riaditeľ programu výskumu žralokov pri Florida Museum of Natural History Gavin Naylor pre agentúru AP uviedol, že na celom svete zaznamenajú ročne približne 60 až 80 nevyprovokovaných útokov žralokov na človeka. Prípady, keď sa v krátkom čase stanú dva alebo viaceré podobné incidenty v rovnakej oblasti, sú podľa neho mimoriadne zriedkavé.