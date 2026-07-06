Dráma v New Yorku: Hydroplán núdzovo pristál na rieke, hlásia dve menšie zranenia

Tento obrázok z videa zobrazuje hydroplán po drsnom pristátí na rieke East River v New Yorku. (Zdroj: TASR/AP/@brianmichaelf/X)
NEW YORK - Osem ľudí bolo v nedeľu zachránených z hydroplánu, ktorý „tvrdo“ pristál na rieke East River v New Yorku. Dvaja z cestujúcich utrpeli menšie zranenia, píše o tom agentúra AP a televízia BBC.
Hydroplán Kodiak 100 mal na palube ôsmich ľudí a „tvrdo“ pristál v nedeľu okolo poludnia, uviedol newyorský hasičský zbor. Lietadlo následne odtiahli do doku. Na záberoch kolujúcich sociálnymi sieťami vidieť biely hydroplán, ako sa nakláňa na bok, zatiaľ čo nad ním krúži vrtuľník.
Denník The New York Times informoval, že lietadlo odletelo z Hamptons - prímorského letoviska pre zámožnejších Newyorčanov - a smerovalo k základni pre hydroplány, keď pri pristávaní narazilo do vlny. To viedlo k jeho čiastočnému prevráteniu.