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Čínsko-ruské sily v akcii: Do cvičení nasadzujú torpédoborce, ponorky aj záchranné lode

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

PEKING - Čína a Rusko spustia v pondelok v Žltom mori pri meste Čching-tao, významnom vojenskom prístave vo východnej Číne, spoločné námorné cvičenia s názvom Joint Sea 2026, ktoré potrvajú do 13. júla. Uviedlo to v nedeľu čínske ministerstvo obrany, informovala agentúra AFP.

Severné velenie čínskych ozbrojených síl v samostatnom vyhlásení oznámilo, že na cvičeniach sa zúčastnia torpédoborce Kchaj-feng a An-šan, fregata Wu-chu, bližšie nešpecifikovaná ponorka, zásobovacie plavidlo a záchranná loď.

Príchod ruských lodí

Ruská tichomorská flotila informovala, že do Čching-taa už dorazili ruský krížnik Varjag, fregata Surovyj, dieselová ponorka Ufa a záchranné plavidlo Igor Belousov. Manévre budú zahŕňať spoločné prieskumné a záchranné operácie, simulované útoky, protilietadlovú a protiraketovú obranu, ako aj spoločné záchranné akcie a protiponorkové misie.

Spoločné vojenské cvičenia

Čínske ministerstvo obrany uviedlo, že niektoré jednotky oboch krajín vykonajú spoločné námorné hliadky v nešpecifikovaných oblastiach Tichého oceánu. Cieľom cvičení je podľa ministerstva „spoločná reakcia na bezpečnostné výzvy a udržanie mieru a stability v regióne“. Ruský kontradmirál Sergej Sinko na slávnostnom otvorení cvičenia podľa agentúry TASS vyhlásil, že manévre majú posilniť „strategické partnerstvo“ medzi Ruskom a Čínou.

Manévre sa konajú dva mesiace po návšteve ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne, počas ktorej povedal, že bilaterálne vzťahy dosiahli bezprecedentnú úroveň. Jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching ocenil „neotrasiteľné“ partnerstvo s Moskvou.

Moskva a Peking udržiavajú úzke hospodárske a diplomatické vzťahy. Od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022 obe krajiny svoje vzťahy prehĺbili. Peking opakovane vyzýva na ukončení vojny na Ukrajine, ale nikdy neodsúdil Rusko za jej rozpútanie. Spoločné námorné cvičenia organizujú Moskva a Peking od roku 2012. Predchádzajúce sa konali v auguste 2025 v Japonskom mori a v severnej časti Tichého oceánu neďaleko ruského prístavu Vladivostok.

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