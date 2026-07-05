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Záhadné zmiznutie v raji! Mladík poslal rodine posledné fotografie z túry: Odvtedy ho už nikto nevidel

Daylenn „Moke“ Pua sa záhadne stratil.
Daylenn „Moke“ Pua sa záhadne stratil. (Zdroj: Getty Images, Facebook)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

HONOLULU - Len 17-ročný Daylenn „Moke“ Pua sa vybral na jednu z najznámejších, no zároveň najnebezpečnejších turistických trás na Havaji. Počas výstupu ešte posielal rodine fotografie z cesty, no krátko nato sa po ňom bez stopy zľahla zem. Jeho zmiznutie zostáva nevyriešené dodnes.

Daylenn „Moke“ Pua pochádzal z havajského Veľkého ostrova, no vo februári 2015 navštívil svoju starú mamu na ostrove Oahu. Práve tam sa rozhodol absolvovať výstup na slávne Haiku Stairs, prezývané aj Schody do neba (Stairway to Heaven).

Ide o oceľové schodisko s 3 922 schodmi, ktoré počas druhej svetovej vojny vybudovalo americké námorníctvo ako prístup k vojenskej rádiovej stanici. Trasa bola pre verejnosť uzavretá už v roku 1987, napriek tomu na ňu každoročne vyrážali stovky turistov, ktorí zákaz ignorovali.

Stará mama ho pred výstupom varovala

Rodina opísala Daylenna ako energického mladíka, ktorý miloval havajskú kultúru, spev aj tradičný tanec hula. Jeho stará mama Martha Bear sa ho podľa havajských médií snažila od nebezpečnej túry odhovoriť.

Aj napriek jej prosbám sa rozhodol na trasu vyraziť. Deň pred výstupom písal na sociálnych sieťach o tom, že sa chystá zdolať Schody do neba. Keď ho ľudia upozorňovali, že vstup je zakázaný, odpovedal, že pozná inú cestu na vrchol. Informovali o tom Hawaii News Now aj SFGATE.

Rodine posielal fotografie, potom sa odmlčal

Ráno 26. februára 2015 zverejnil posledný príspevok na sociálnej sieti. „A túra sa začína. #haiku,“ napísal krátko pred odchodom.

Podľa SFGATE sa na trasu vybral približne o šiestej ráno a autobusom sa presunul k začiatku chodníka. Počas výstupu posielal rodine aj priateľom fotografie z horského hrebeňa. Okolo 11. hodiny sa jeho mobilný telefón ešte prihlásil do siete, potom sa však kontakt náhle prerušil.

Keď sa večer nevrátil domov a nikomu sa neozýval, rodina zalarmovala políciu.

Pátranie trvalo niekoľko dní

Do rozsiahlej pátracej akcie sa zapojili hasiči z Honolulu, policajti, vrtuľníky aj desiatky dobrovoľníkov. Prehľadávali horské hrebene, údolie Moanalua aj okolie Haiku Stairs.

Počas pátrania prišla nečakaná informácia. Dvaja turisti oznámili, že z jedného z hrebeňov počuli volanie o pomoc. „Boli presvedčení, že niečo počuli,“ povedal hovorca hasičov David Jenkins pre Honolulu Star-Advertiser, citovaný portálom SFGATE.

Záchranári preto predĺžili pátranie o ďalší deň a prehľadali aj mimoriadne nebezpečný úsek s prudkými zrázmi na oboch stranách. Po Daylennovi však nenašli ani jedinú stopu.

Záhadná postava na jednej z fotografií

Rodina neskôr podrobne analyzovala posledné fotografie, ktoré Daylenn počas túry poslal. Na jednej z nich si všimla neznámu postavu ukrytú medzi vegetáciou.

Snímku odovzdala polícii v nádeji, že muž zachytený v diaľke by mohol pomôcť objasniť, čo sa stalo. Ako informovala televízia Hawaii News Now, verejnosť dokonca požiadali o pomoc pri jeho identifikácii. Neskôr sa však nepotvrdilo, že by mal so zmiznutím mladíka akúkoľvek súvislosť.

 
 

Vybral sa zrejme ešte nebezpečnejšou trasou

Neskoršie analýzy naznačili, že Daylenn pravdepodobne nešiel priamo po schodoch, ale zvolil obchádzku cez údolie Moanalua Valley.

Táto cesta je považovaná za ešte náročnejšiu. Vedie hustým porastom, cez úzke horské hrebene a viaceré zle označené križovatky. Odborníci na pátracie akcie pripustili, že sa mohol nevedomky dostať na mimoriadne nebezpečný hrebeň, z ktorého je návrat veľmi komplikovaný.

Jeho osud zostáva záhadou

Po ukončení oficiálneho pátrania pokračovali v hľadaní dobrovoľníci aj členovia rodiny. Nasadili drony, zlaňovali zo strmých útesov a skúmali fotografie vo vysokom rozlíšení.

Napriek tomu sa nikdy nenašlo telo mladého turistu, jeho batoh ani osobné veci.

Prípad Daylenna „Mokea“ Puu patrí dodnes medzi najznámejšie nevyriešené zmiznutia na Havaji. Medzitým sa úrady rozhodli legendárne Schody do neba postupne demontovať. Dôvodom boli opakované prípady nelegálnych vstupov, rizikové záchranné akcie aj obavy o bezpečnosť návštevníkov.

Viac o téme: ZmiznutieZáhadaHavajSchody do nebaDaylenn „Moke“ PuaHaiku Stairs
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