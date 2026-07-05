Frajerka Cruza Beckhama hore bez: Hrdo ukázala jazvy 2 roky po náročnej operácii chrbtice!

LONDÝN - Na prvý pohľad pôsobí ako sebavedomá kráska, ktorá po boku Cruza Beckhama žiari na každom spoločenskom podujatí. Len málokto by však tušil, akým náročným obdobím si Jackie Apostel prešla.
Tridsaťročná speváčka a skladateľka Jackie Apostel zverejnila na Instagrame mimoriadne osobný príspevok. Pri príležitosti druhého výročia náročnej operácie chrbtice ukázala fanúšikom dlhú jazvu, ktorá sa tiahne pozdĺž celej chrbtice. Na fotografiách pózuje hore bez, oblečená iba do džínsov, aby dala svojej jazve vyniknúť. K záberom pridala jednoduchý, no silný odkaz: „Vaše jazvy sú sexi.“
V popise príspevku prezradila, že od operácie uplynuli presne dva roky. „Pred dvoma rokmi som podstúpila úplnú stabilizáciu chrbtice. Nikdy som sa necítila lepšie a milujem peknú jazvu. Je to len trocha opotrebovania,“ napísala s nadhľadom. Jackie už v minulosti otvorene hovorila o tom, že trpela skoliózou, ktorá si vyžiadala rozsiahly chirurgický zákrok. Po operácii sa musela znovu učiť chodiť aj stáť a priznala, že prvé týždne boli fyzicky aj psychicky mimoriadne náročné.
Napriek tomu sa nevzdala a dnes hovorí, že sa cíti silnejšia než kedykoľvek predtým. Jej úprimnosť okamžite dojala tisíce fanúšikov. Komentáre zaplavili slová podpory a obdivu. Mnohí ocenili, že namiesto skrývania jazvy sa rozhodla ukázať ju svetu a dodať odvahu ľuďom, ktorí po operáciách či úrazoch zápasia s vlastným sebavedomím.
Po jej boku nechýba ani Cruz Beckham, s ktorým tvorí pár od roku 2024. Syn Davida a Victorie Beckhamovcov ju počas celej rekonvalescencie podporoval a Jackie sa medzičasom stala pevnou súčasťou slávnej rodiny. Najnovší príspevok tak nie je len odvážnou fotografiou. Je najmä odkazom, že jazvy nemusia byť dôvodom na hanbu. Naopak, môžu byť pripomienkou sily, odvahy a víťazstva nad jedným z najťažších období života.
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