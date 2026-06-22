Čína pritvrdzuje: Zavádza vývozné obmedzenia voči americkým zbrojárskym firmám

PEKING - Čína zaviedla vývozné obmedzenia voči 10 americkým spoločnostiam pôsobiacim v oblasti obrany a ťažby vzácnych zemín, oznámil v pondelok Peking. Píše agentúra AFP.
K tomuto kroku došlo približne mesiac po tom, čo americký prezident Donald Trump navštívil Peking s cieľom stabilizovať napäté vzťahy medzi krajinami. Washington však následne zaradil 80 firiem a ich dcérskych spoločností na čiernu listinu pre podozrenia zo spolupráce s čínskou armádou. Nové čínske vývozné obmedzenia prichádzajú „v reakcii na neslýchaný čin americkej vlády, ktorá rozšírila svoj takzvaný ‚zoznam čínskych vojenských podnikov‘“, uviedlo ministerstvo obchodu vo vyhlásení. Tento krok má podľa neho zároveň „ochrániť národnú bezpečnosť“.
10 subjektov
Medzi týchto 10 subjektov patrí spoločnosť Aveox, ktorá má s americkou armádou uzatvorené zmluvy v oblasti leteckého a kozmického obranného priemyslu, aj spoločnosť Oshkosh Defense, ktorá vyrába vojenské vozidlá. Čínske ministerstvo financií zároveň zakázalo agentúram zapojeným do verejného obstarávania nákup produktov vyrobených 46 americkými firmami, vrátane spoločností Lockheed Martin, Raytheon a obrannej divízie spoločnosti Boeing. Podľa vyhlásenia ministerstva sa zákaz netýka spoločností s americkými investíciami v Číne. Opatrenia nadobúdajú platnosť od pondelka.