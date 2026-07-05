Letisko v Catanii sprísnilo opatrenia pre popol z Etny: Lety výrazne obmedzili

CATANIA - Pre leteckú dopravu na letisku v Catanii platia v súčasnosti výrazné obmedzenia, ktoré zapríčinil silný únik popola zo sicílskej sopky Etna. Informuje o tom agentúra DPA.
Mesto leží priamo na východnom pobreží ostrova Sicília pri Iónskom mori na úpätí Etny. Podľa informácií prevádzkovej spoločnosti letiska bol vzdušný priestor v konkrétnej oblasti zasiahnutej popolavým mrakom postupujúcim smerom na juh do 19.00 h SELČ úplne uzavretý. Približne do 21.00 h bude môcť na letisku pristáť len päť lietadiel za hodinu. Opatrenia sa týkajú odletov aj príletov.
Letisko zaviedlo prísne obmedzenia
Cestujúcich žiadajú, aby si stav svojho letu overili u príslušnej leteckej spoločnosti ešte pred príchodom na letisko. Prevádzkovateľ letiska avizoval, že informácie o prípadných ďalších obmedzeniach poskytne v priebehu dňa.
Popol z Etny zasahuje oblasť
Podľa údajov Inštitútu geofyziky a vulkanológie (INGV) sa emisie popola z jedného z kráterov Etny začali tvoriť skoro ráno. Aktivita sopky neskôr zosilnela a vytvorila erupčný mrak, ktorý vystúpil do výšky približne 1,5 kilometra nad vrchol vulkánu. Podľa aktuálnych predpovedí počasia sa bude popol v najbližších hodinách presúvať ďalej na juh, doplnil inštitút INGV.
Ako vyplýva z webovej stránky letiska v Catanii, zrušených bolo niekoľko letov vrátane linky do Berlína. Ďalšie lietadlá odštartovali s meškaním a časť príletov museli presmerovať do Palerma. Pri viacerých jednotlivých spojeniach sa čakalo na rozhodnutie samotných leteckých spoločností, ako budú ďalej postupovať.