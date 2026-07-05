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Obľúbená detská hračka nezvládla teplo a EXPLODOVALA: Ozval sa krik! FOTO Dievča skončilo s vážnymi popáleninami

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(Zdroj: Facebook/Kimmie Staggs)
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ZÁPADNÁ VIRGÍNIA - Na prvý pohľad neškodná antistresová hračka spôsobila dievčaťu vážne popáleniny. Nejde pritom o jediný prípad, v posledných dňoch sa ich stalo hneď niekoľko.

Kim Staggsová z americkej Západnej Virgínie išla autom aj s dcérou Natalee. Po krátkej chvíli jazdy sa však zo zadného sedadla ozval krik. Žena najskôr vôbec nevedela, čo sa deje a tak  zastavila, aby celú vec skontrolovala. Vtedy zistila, že za všetko môže gélová antistresová hračka.

Obľúbená detská hračka nezvládla
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/Kimmie Staggs)

Tá vplyvom vysokej teploty explodovala a tekutina z nej sa rozliala jej dcére na stehná. Dievčaťu sa pokúšala pomôcť, no ako sama uviedla, látka, ktorá sa z hračky vyliala, bola veľmi hustá, prirovnať by sa konzistenciou dala ku karamelu. Jej odstránenie z nôh dievčaťa tak bolo náročné.

Obľúbená detská hračka nezvládla
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/Kimmie Staggs)

Natalee nakoniec skončila v nemocnici s popáleninami. Aj napriek nepríjemnému a bolestivému zraneniu však lekári hovorili o veľkom šťastí. Ak by sa totiž látka dostala dievčaťu na tvár alebo do očí, následky mohli byť katastrofálne. 

Matka sa rozhodla tento príbeh zdieľať, aby upozornila aj iných, čo sa môže stať s takouto gélovou hračkou v rozpálenom aute. Nejde totiž o jediný prípad. „V toxikologickom centre mi povedali, že to bol už piaty alebo šiesty podobný prípad s gélovou antistresovou hračkou za jediný týždeň,“ uviedla. 

Viac o téme: TeploDieťaExplóziaDetská hračkaAntistresová gélová hračka
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