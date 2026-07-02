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Deň D je tu! KONIEC éry nákupov z Číny, ako ho poznáme: Nové PRAVIDLÁ v skratke, kedy sa paušálne clo NEPLATÍ?

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(Zdroj: úprava AI)
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TASR

BRATISLAVA - Deň D nastal. Od 1. júla 2026 sa skončila éra lacného nakupovania z Číny, ako sme ju doteraz poznali. Zásielky z krajín mimo Európskej únie už podliehajú novému paušálnemu clu vo výške 3 eurá za každú colnú položku, čo výrazne mení pravidlá pre nákupy z populárnych ázijských e‑shopov. Rozhodujúci je dátum prijatia colného vyhlásenia — ak dorazí po 1. júli, balík už spadá pod nové opatrenie.

Slováci, ktorí nakupujú v zahraničných e‑shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách, by mali zbystriť pozornosť. Od 1. júla 2026 začínajú platiť nové colné pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. "Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku," priblížil hovorca Finančnej správy (FS) Daniel Kováč. Toto dočasné opatrenie bude platiť do roku 2028.

Ministerstvo financií SR upozorňuje, že rozhodujúci nie je dátum objednávky, ale dátum prijatia colného vyhlásenia. Ak bude prijaté 1. júla alebo neskôr, zásielka už spadá pod nové pravidlá — bez ohľadu na to, kedy ste tovar objednali.

Čo sa považuje za jednu položku?

Jedna colná položka je definovaná ako jeden alebo viac kusov tovaru, ktoré majú rovnaký colný kód, rovnaký opis a rovnaký pôvod. Nezáleží teda na počte kusov, ale na tom, či ide o rovnaký typ tovaru.

Praktické príklady

  • V balíku je jedna čiapka → clo 3 €
  • V balíku sú tri rovnaké čiapky → clo 3 € (stále jedna položka)

  • V balíku je čiapka, tričko a tenisky → clo 9 € (tri rôzne položky)

Treba však dodať, že toto opatrenie neplatí pri úplne každej objednávke z tretích krajín. "Opatrenie sa nevzťahuje na tovar, ktorý je už prepustený do voľného obehu a nachádza sa v skladoch predajcov v EÚ," informuje rezort financií. To znamená, že ak e‑shop uvádza, že tovar odosiela z európskeho skladu, paušálne clo sa neuplatní.

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Ministerstvo financií odporúča kupujúcim, aby si pred nákupom overili kde sa tovar fyzicky nachádza, odkiaľ bude odoslaný a či predajca využíva európske sklady. Správna informácia o pôvode zásielky môže ušetriť čas aj peniaze a zabrániť nepríjemným prekvapeniam pri colnom konaní.

Zodpoveďnosť za tovar preberajú platformy, doručovanie môže trvať dlhšie

Zodpovednosť za tovar preberajú platformy. Zákazník tak bude chránený pred prípadnými dôsledkami spojenými s nevyhovujúcim alebo nebezpečným tovarom, upozornil generálny riaditeľ spoločnosti Heureka Group David Chmelař. „Produkty z týchto platforiem opakovane neprechádzajú bezpečnostnými testami a obsahujú látky, ktoré by na európskom trhu nikdy neprešli štandardnými kontrolami,“ uviedol Chmelař. Navyše, ak dorazil chybný alebo nebezpečný balík, zodpovednosť niesol doteraz zákazník a nie platforma.

Tovar, ktorý zákazníci z Temu či zo Sheinu kupovali za niekoľko eur, bude po novom drahší a doručenie môže trvať dlhšie, kým sa colné úrady prispôsobia novému objemu kontrol. Zdraženie nikto nevíta s otvorenou náručou, ale pravidlá, ktoré teraz vstupujú do platnosti, nie sú podľa Chmelařa trestom pre zákazníkov. Sú dlho odkladanou nápravou systému, ktorý bol zásadne neférový voči bezpečnosti spotrebiteľov aj voči všetkým poctivým predajcom.

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Slovenskí predajcovia musia dodržiavať prísne ekologické predpisy, platiť dane a poskytovať dvojročnú záruku, zatiaľ čo čínski giganti tieto povinnosti doteraz úspešne obchádzali. Európska únia upozornila, že až 65 % týchto balíčkov bolo umelo podhodnotených, aby sa vyhli akejkoľvek kontrole. Zavedenie cla tak vyrovná trh a pomôže domácim obchodníkom, ktorí ponúkajú overený tovar a kvalitný servis. Len v roku 2024 dorazilo do krajín EÚ 4,6 miliardy malých zásielok, pričom 91 % z nich pochádzalo z Číny.

Viac o téme: Paušálne cloNakupovanie z Číny
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