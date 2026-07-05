Po smrti manžela túžila len po jednej veci: Vdova otvorene prehovorila o fenoméne, o ktorom sa nehovorí

LONDÝN – Keď jej manžel zomrel, okrem obrovského smútku prežívala aj silnú túžbu po fyzickej blízkosti. Päťdesiatjedenročná Britka Nicky Wakeová otvorene hovorí o fenoméne známom ako „widow's fire“ (vdovská vášeň), ktorý podľa odborníkov nie je po strate partnera ničím výnimočným, no mnohí ľudia sa zaň stále hanbia.
Keď Nicky Wakeovej zomrel manžel Andy, mala 48 rokov. Jeho smrť ju hlboko zasiahla, no zároveň začala pociťovať niečo, čo ju spočiatku zaskočilo – intenzívnu túžbu po intimite a sexe. Dnes o tejto skúsenosti hovorí otvorene, pretože chce podľa vlastných slov pomôcť ďalším ovdoveným ľuďom zbaviť sa pocitu viny, píše The Sun.
Andy utrpel v roku 2017 infarkt, ktorý mu spôsobil vážne poškodenie mozgu. Vyžadoval nepretržitú starostlivosť a musel sa presťahovať do opatrovateľského zariadenia. O tri roky neskôr, v apríli 2020, zomrel vo veku 57 rokov na ochorenie COVID-19. Nicky hovorí, že hoci jeho smrť bola bolestivá, s pocitom straty žila už niekoľko rokov predtým.
Po uvoľnení pandemických opatrení sa rozhodla vrátiť do sveta zoznamovania. Nehľadala nový vážny vzťah ani náhradu za zosnulého manžela. Túžila len po fyzickej blízkosti a ľudskom kontakte.
„Nemala som pocit, že sa posúvam ďalej od manžela. Skôr som sa učila žiť ďalej,“ vysvetlila. Svoje skúsenosti opisuje ako súčasť fenoménu označovaného ako „widow's fire“, teda zvýšenej sexuálnej túžby po strate životného partnera. Podľa psychológov môže byť takáto reakcia prirodzenou súčasťou procesu smútenia. Niektorí ľudia po strate partnera pociťujú potrebu fyzickej blízkosti ako spôsob, ktorým sa vyrovnávajú s osamelosťou a emocionálnou bolesťou. Túto reakciu opisujú aj odborníci venujúci sa psychológii smútku.
Nicky priznala, že návrat na zoznamovacie aplikácie pre ňu nebol jednoduchý. Od chvíle, keď spoznala svojho manžela, sa online zoznamovanie výrazne zmenilo. Napriek počiatočným obavám si našla partnera, s ktorým mala nezáväzný vzťah trvajúci približne dva roky.
Tvrdí, že práve jasne nastavené očakávania jej pomohli zvládnuť náročné obdobie bez pocitu, že zrádza pamiatku svojho manžela. Zdôrazňuje, že nikdy nehľadala náhradu za Andyho, ale spôsob, ako sa znovu cítiť živá.
Po vlastnej skúsenosti sa rozhodla pomáhať aj ďalším ovdoveným ľuďom. Založila zoznamovaciu platformu Chapter Two určenú pre vdovy a vdovcov hľadajúcich nový vzťah alebo spoločnosť. Neskôr vytvorila aj službu Widow's Fire, ktorá je zameraná na ľudí túžiacich po nezáväznej intimite bez vážneho vzťahu.
Podľa Nicky spoločnosť často pristupuje k ovdoveným ženám oveľa prísnejšie než k mužom. Tvrdí, že ženy bývajú kritizované, ak začnú randiť „priskoro“, zatiaľ čo u mužov sa podobné správanie častejšie považuje za prirodzené. Sama preto vyzýva, aby sa o tejto téme hovorilo otvorenejšie a bez odsudzovania.