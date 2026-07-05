V Európe vyčíňa nebezpečná infekcia! Zdrojom problémov sú údajne instantné rezance! Hlásia už stovky nakazených

BRATISLAVA - Európa je na nohách. Zdravotnícke a potravinárske úrady vyšetrujú rozsiahlu epidémiu salmonelózy po celej Európe. Na vine sú zrejme instantné rezance. K začiatku júla bolo potvrdených 106 prípadov, ktoré sa týkali hlavne detí a mladých dospelých zo 14 krajín.
Prípady boli prvýkrát hlásené v novembri a najmenej 49 ľudí potrebovalo hospitalizáciu, uviedli v samostatných vyhláseniach v utorok a stredu agentúra pre bezpečnosť potravín EFSA a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Informuje o tom web AP News. „Ochutené rezancové výrobky sú najpravdepodobnejším zdrojom prebiehajúcej viacnárodnej epidémie infekcií, pričom dôkazy spájajú prípady s produktmi rovnakej značky,“ uviedla agentúra. Zdroj Salmonelly Stanley je spájaný s producentom na Ukrajine.
Spoločnosť Reeva Foods vo svojom vyhlásení minulý týždeň informovala o „údajnej detekcii“ Salmonelly Stanley v konkrétnej várke svojich instantných rezancov distribuovaných na baltskom trhu a vyrábaných spoločnosťou Euro Food Service, ukrajinským výrobcom produktov Reeva.
Spoločnosť už informovala, že spustila interné vyšetrovanie a stiahla údajne dotknuté šarže. Zároveň podnikla aj ďalšie kroky vrátane nezávislých laboratórnych testov, regulačných auditov, monitorovania životného prostredia a dodatočných preventívnych opatrení. "Bezpečnosť našich spotrebiteľov je našou najvyššou prioritou,“ trvrdí Reeva. Spoločnosť dodala, že spolupracuje s úradmi.
Prípady boli hlásené v Rakúsku, Veľkej Británii, Česku, Dánsku, Estónsku, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Holandsku, Nórsku, Poľsku a Švédsku.
Medzi príznaky otravy salmonelou patrí hnačka, horúčka, silné vracanie, dehydratácia a žalúdočné kŕče. Väčšina ochorených ľudí sa zotaví do týždňa. Infekcie môžu byť závažné u malých detí, starších dospelých a ľudí s oslabeným imunitným systémom.